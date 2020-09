Carolina Marín volverá a la competición en octubre en Dinamarca

Madrid, 10 sep (EFE).- La española Carolina Marín, campeona olímpica y tres veces campeona mundial de bádminton, volverá a la competición en Aarhus (Dinamarca), donde disputará del 3 al 11 de octubre la Thomas & Uber Cup Finals 2020, al que seguirán dos torneos del World Tour Super 750 en Odense.



Marín confirmó su vuelta a las pistas, seis meses después de su último partido en el All England, justo antes de que se produjera la cancelación de las competiciones por la pandemia de coronavirus, durante un acto organizado por la plataforma audiovisual Amazon Prime Video para presentar sus nuevos documentales, entre los que está la serie 'Carolina Marín: puedo porque pienso que puedo'.



"Hace una semana nos enteramos de que la federación mundial ha juntado tres torneos seguidos en Dinamarca. Luego tendremos dos semanas sin torneos y seguramente la federación mundial hará que disputemos tres torneos seguidos en algún lugar de Asia, que todavía no está confirmado", relató Marín durante este acto.



Los tres torneos por confirmar en Asia serán dos de ellos pertenecientes al HSBC BWF World Tour Super 1000, y las finales del World Tour, y Marín se mostró confiada en que la organización tendrá "bastante controlados" a los deportistas, con pruebas PCR "cada tres días".



Marín, que desde principios de junio ha podido volver a entrenar con la raqueta y el volante en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid tras un confinamiento "bastante duro" en el que solo pudo hacer trabajo físico, participó por videoconferencia en la presentación de la serie documental de cuatro capítulos que recoge su último año, con la grave lesión de rodilla y la recuperación.



"Me pilló cuando me lesioné, en la lesión más dura de mi carrera deportiva y se juntó con la pérdida de mi padre. Se ven muchas imágenes de ambas cosas, espero que a la gente le guste mucho lo que hay detrás de cada una de las medallas y todo el recorrido que tenemos que hacer en esos grandes títulos", deseó la onubense.



En la serie tuvo que vivir con cámaras durante su vida personal y profesional, algo que le resultó "muy extraño al principio", lo que provoca que se muestren conversaciones muy duras con su entrenador Fernando Rivas, que según Carolina reflejan el papel que hace su entrenador.



"Fernando me recuerda que tengo que ser deportista las 24 horas y los 7 días de la semana. Parece que me echa la bronca, pero lo que hace es recordarme lo que quiero, si quiero esa medalla de oro en Tokio tengo que decir que no a muchas horas", explicó



El aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio por la pandemia le permite "tener un año más" para estar "más tranquila" y prepararse "mejor mentalmente" después de haber vivido momentos tan duros. "Pero que a nadie le quepa duda de que vamos a ir a por esa medalla de oro otra vez", prometió.