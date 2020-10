La amateur Carolina López-Chacarra, primera líder en Madrid

Redacción Deportes, 27 oct (EFE).- La jugadora amateur de 17 años Carolina López-Chacarra presentó este martes una tarjeta de 67 golpes (5 bajo par) para ser la primera líder del Santander Golf Tour Madrid, cuarta y penúltima prueba del circuito del mismo nombre.



La madrileña fue la mejor el primer día en el campo del Golf Santander, en Boadilla del Monte, con una ronda con seis birdies por un solo bogey.



Aventaja en un golpe a la finlandesa Tiia Koivisto, que la semana pasada se ganó en Málaga una plaza en el circuito europeo femenino; y en dos a otra aficionada, la malagueña Ana Peláez.



?La verdad es que he salido a aprender. He jugado con una grandísima jugadora como María Parra y lo he hecho muy bien de tee a green. Sólo he fallado dos greenes y es que ha salido todo muy fluido?, dijo López-Chacarra.



?Este miércoles voy a salir igual que hoy, a darlo todo en el campo, a disfrutar y a aprender. Lo que salga, salió. Estoy muy contenta? explicó la madrileña.