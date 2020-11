Mireya González afronta tercer europeo buscando primer oro de las Guerreras

a lateral leonesa Mireya González afrontará en Dinamarca con la selección española de balonmano su tercer Europeo, la quinta gran cita para la jugadora del SCM Ramnicu Valcea rumano, buscando el primer oro de las "Guerreras" que se les escapó en la final del último mundial en Japón frente a Países Bajos.



"Queremos más y, aunque la lesión de Barbosa nos hace daño por su importancia y que quizá ahora se nos vuelva a ver como unas candidatas a las medallas, esa presión no es mala y hay que saberla convertir también en motivación", señaló González en una entrevista concedida a Efe.



González se ha convertido en una de las imprescindibles para el seleccionador español, Carlos Viver, y pese a haber sufrido una dislocación en el dedo de su mano izquierda -la de lanzamiento- que le mantuvo mes y medio fuera de la competición, ha vuelto a ser incluida en la convocatoria para la cita continental después de haber estado ausente en la última concentración.



"Está claro que siempre que va a darse a conocer una lista se sienten nervios, pero en esta ocasión tenía además unas ganas enormes de poder estar de nuevo con la selección en una gran cita y por eso fue una gran alegría el poder volver a compartir una competición de esta importancia un año después", señaló.



Sin embargo, la cita europea sigue en el aire tras la renuncia del otro país que iba a coorganizar el torneo, Noruega, que desistió a causa de los problemas generados por la pandemia, aunque la lateral internacional está convencida de que "si Dinamarca ha asumido este reto es porque se ve capacitada para hacerlo evitando cualquier riesgo innecesario".



De hecho, la incidencia de la Covid-19 está pasando factura en todo el deporte, también especialmente en el balonmano, como la propia jugadora leonesa ha comprobado en su club, diezmado en muchas citas de Liga de Campeones lo que le ha impedido hasta ahora puntuar después de haber disputado cinco encuentros.



"Me he ido planteando esta temporada, por las circunstancias, pensando ir sobreviviendo sin pensar nunca más allá de mañana, sino día a día, porque todo está condicionado por la pandemia, con partidos que se aplazan y muchas bajas por este motivo, por eso puede pasar de todo en cualquier partido y competición", aclara.



Lo que tiene claro es que un Europeo siempre es "el torneo más exigente porque cada partido es una batalla, una final, donde puedes ganar, perder o empatar", por eso, a pesar de que la República Checa parezca, a priori, el rival más endeble del grupo, González la respeta "al máximo", incluso como a los otros dos rivales, Suecia y Rusia, con los que España empató y perdió en el último mundial.



A pesar de la baja de Barbosa y de la dificultad de todos los rivales, la jugadora del Ramnicu Valcea tiene claro que a las Guerreras "siempre se les respeta y eso no ha cambiado, independientemente de las clasificaciones en cada torneo, porque todas las selecciones saben que España no es un rival sencillo".



Antes de afrontar el campeonato de Europa, Mireya González se centrará en su equipo, tanto en la competición europea, para mejorar sus resultados, como también en la doméstica, readaptada por la federación rumana a las circunstancias, con partidos sueltos y otros agrupados en una misma sede, a modo de burbuja, para reducir al máximo el riesgo de contagios.EFE



