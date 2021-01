El catalán Nil Llop representará a España en la Copa del Mundo de Holanda

Barcelona, 22 ene (EFE).- El patinador de velocidad catalán Nil Llop competirá este fin de semana en la primera Copa del Mundo de la ISU (International Skating Unión) en dos pruebas de 500 metros y una de 1.000 metros de la División B en Heerenveen (Holanda).



En esta localidad holandesa, la ISU ha montado una 'burbuja' que acogió la semana pasada el Europeo y donde se celebrará además una segunda Copa del Mundo (29-31 de enero) y el Campeonato del Mundo (11-14 de febrero).



Heerenveen ha sido también la residencia de Nil y otros cuatro patinadores españoles durante los últimos cuatro meses, en los que han entrenado en la Thialf Academy y competido en diferentes pruebas internacionales.



Nil Llop, de 18 años y natural de El Prat de Llobregat (Barcelona), logró la medalla de plata en los Youth Olympic Games de 2020, y ya tiene experiencia en una Copa del Mundo. En febrero de 2020 compitió en Calgary (Canadá), donde finalizó en el puesto 30º en los 500 metros y el 26º en los 1.000 metros de la División B.



Llop disputará dos pruebas de 500 metros (el sábado a las 10:06 horas y el domingo a las 19:13 horas), y una de 1.000 metros (el domingo a las 20:41 horas).



"Llego a esta Copa del Mundo con mucha ilusión y ganas de hacer un gran campeonato. Estoy deseando poder enseñar todo el trabajo realizado hasta ahora y que se vea reflejado en los resultados", ha comentado.



Al patinador catalán le agrada la pista de Heerenveen: "Me gusta y la conozco muy bien, ya que he estado entrenando aquí durante los últimos meses. En comparación con el año pasado, lo que más he mejorado es el patinaje en recta, en la transición para empezar a encarar y coger velocidad". EFE



1010560



srb/gmh/ea