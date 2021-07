Hideki Matsuyama es reemplazado por Harold Varner III en el Abierto Británico

Redacción deportes, 11 jul (EFE).- El japonés Hideki Matsuyama será reemplazado por el estadounidense Harold Varner III en el Abierto Británico de golf, pese a no tener ya síntomas de COVID-19, puesto que sigue ofreciendo resultados positivos en las pruebas PCR.



Según informó este domingo el Abierto Británico en un comunicado, "Hideki Matsuyama dio positivo por el virus COVID-19 antes de la segunda ronda del Rocket Mortgage Classic el 2 de julio". "Matsuyama ha estado en cuarentena desde entonces y actualmente no tiene síntomas. Pero las pruebas de PCR posteriores han seguido dando resultados positivos", lamentó la organización del torneo, que se disputará del 15 al 18 de julio en Kent (Inglaterra).



El jugador aseguró que se siente "bien", aunque reconoció que en los últimos días no ha podido entrenar ni prepararse para el torneo.



"Combinando eso con el difícil viaje al Reino Unido, mi equipo y yo hemos decidido que es mejor retirarnos para garantizar la seguridad de todos. Me siento muy mal por perderme el Abierto Británico y espero volver a jugar en St Andrews el año que viene. Me gustaría agradecer a los aficionados del golf su continua preocupación y apoyo mientras me esfuerzo por regresar al juego que amo lo antes posible", agregó Matsuyama.



En la lista de reserva continúan los estadounidenses Brendan Steele, John Catlin y Adam Long.