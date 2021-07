Clara Azurmendi: ?Iré partido a partido, sin presión?

Con una mirada nítida, rebosante de felicidad, Clara Azurmendi, única representante española de bádminton en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dijo en una charla con Efe que lo ?dará todo?, pero ?sin presión, partido a partido?.



Azurmendi, natural de San Sebastián, acudirá a sus primeros Juegos Olímpicos a sus 23 años. Un ?sueño hecho realidad? para actual campeona de España que, tras brillar en el Abierto de Austria, logró su billete para Japón gracias a su posición en el ránking (43) y a la lesión de la vigente campeona olímpica, Carolina Marín.



Con la sonrisa de una niña al recibir su primer regalo, Azurmendi cuenta a Efe cómo afronta la prueba más importante de su carrera en la que se medirá a las mejores jugadoras del planeta.



Pregunta: ¿Qué fue lo primero que hizo al recibir la noticia?



Respuesta: Tuve la suerte de que me pilló en San Sebastián y la pude disfrutar con mi familia y amigos. Justo en el momento que se hizo oficial recuerdo que estaba en el coche con mi entrenador y una compañera, lo celebramos por todo lo alto. Fue un sueño hecho realidad.



(P): ¿Se lo esperaba?



(R): En el momento en el que Carolina se lesiona comenzamos a mirar el ránking y éramos conscientes de la posibilidad de entrar estaba ahí. Las últimas semanas antes de que el anuncio se hiciera oficial lo teníamos casi seguro, pero el momento en el que te lo comunican es especial aunque te lo esperes, te recorre una cosilla por dentro indescriptible.



(P): Su amiga Carolina Marín se lesiona y gracias a la plaza que ella libera puede ir a Japón a través del ránking ¿Cómo vivió ese contraste de emociones?



(R): Fue duro. Carolina es compañera y amiga y asimilar la noticia de que no vas a unos Juegos Olímpicos a un mes de que se celebren es un palo enorme. Para mí, afrontar esta situación con esa doble carga no ha sido fácil. Pero al final es algo a lo que nos arriesgamos los deportistas de élite, ponemos nuestro cuerpo al límite para llegar al 100%, le ha pasado a ella como me podría haber pasado a mí o cualquier otro compañero, es una pena.



No obstante, yo ya me fijo en mí. Al final, si yo no estuviera ahí no habría representación española en estos Juegos. Voy a disfrutar al máximo y a aprovechar la oportunidad que se me da.



(P): ¿Cuál es el objetivo?



(R): El principal objetivo es disfrutar de la experiencia y del torneo. Hemos hecho una preparación muy intensa en este último mes, hemos subido las cargas? Ha sido duro, pero al final la meta es más grande y hasta he llegado a disfrutar de esos entrenamientos en los que acababa sin poder casi ni respirar.



Voy a dar lo mejor de mí, creo que llego en buen estado de forma, iré partido a partido, sin ningún tipo de presión y saldré a ganar el mayor número de partidos posibles.



(P): Ante los repuntes de casos positivos por coronavirus en Tokio, ¿temió que se pudieran cancelar los Juegos?



(R): Me he intentado mantener al margen porque es una decisión que en ningún momento dependió de mí. Si te digo la verdad, hace un año no confiaba en que se celebrasen, por tanto lo importante es que se han conseguido llevar adelante con todas las medidas de seguridad sanitaria pertinentes.



(P): ¿Qué perspectiva de futuro le ve al bádminton español más allá de Carolina?



(R): Carolina nos ha abierto los ojos a muchos jóvenes, nos ha hecho ver que es posible y a la gente que venimos de abajo nos ha potenciado la ambición. Vienen chicos y chicas pisando fuerte, el nivel de competitividad ha crecido enormemente y eso nos hace mejor a todos.