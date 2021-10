Rahm: "Me voy frustrado, me hubiera gustado igualar a Seve"

Rahm: "Me voy frustrado, me hubiera gustado igualar a Seve"

Madrid, 10 oct (EFE).- Jon Rahm, número uno del mundo, declaró este domingo que se marcha "frustrado" del Abierto de España de golf disputado en el Club de Campo Villa de Madrid porque tenía "expectativas" puestas en igualar a Severiano Ballesteros.



El golfista vasco, doble ganador del Abierto de España en 2018 y 2019, aspiraba a repetir este año esos dos triunfos para igualar con tres títulos al legendario Severiano Ballesteros, que consiguió subir a lo más alto del podium en 1981, 1985 y 1995.



Lastrado por el mal rendimiento que tuvo en la tercera jornada, en la que finalizó a seis golpes del liderato de Rafa Cabrera Bello, Rahm intentó recortar esa diferencia en la última jornada, pero un 'bogey' en el hoyo 2 frenó sus expectativas.



"Hoy he jugado bien pero no he metido ni una. Estoy frustrado porque no me acuerdo una última vuelta en la que haya dejado tantos golpes a un palmo del hoyo. Cuando ves que vas en buena línea y no te salen las cosas frustra", dijo Rahm, que reconoció que "con lo bien" que empezó el torneo las expectativas eran mayores.



"Mis propias expectativas y de muchas personas eran de ganar pero no ha sido mi año aquí, aunque para otras cosas sí lo ha sido. La buena suerte del golf es que si tienes salud cada semana puedes volver a competir. Ahora toca Valderrama, que es un campo que me gusta mucho, aunque allí no te puedes esconder y hay que sacar resultados", confesó.



El golfista vasco, foco de todas las miradas en este Abierto de España, fue el jugador más aplaudido por parte de la afición madrileña, que lo vitoreó en cada hoyo.



"Me da la sensación que había más gente hace dos años porque no había límite y creo que si no estuviera limitado habría el doble ahora. Si hay algo que podemos contar del público español es que solo me falta ver a Manolo el del bombo. Hasta golpes irregulares los aplauden", manifestó.



"Me llama la atención porque hay veces que dejo la bola a siete metros y también me aplauden cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, solo lo hacen si se queda al lado del hoyo", apuntó.



El golfista vasco, doble ganador del Abierto de España en 2018 y 2019, aspiraba a repetir esos triunfos para igualar con tres títulos al legendario Severiano Ballesteros, que consiguió subir a lo más alto del podium en 1981, 1985 y 1995.



"Me hubiera gustado igualar a Seve en este campo y en este torneo que es especial. Me siento muy querido y que la gente me aplauda me gusta mucho", concluyó.