Kiko Martínez se proclama campeón del mundo

Redacción Deportes, 14 nov (EFE).- El boxeador español Kiko Martínez se proclamó campeón mundial del peso pluma de la Federación Internacional del Boxeo este domingo tras noquear al británico Kid Galahad en Sheffield, Inglaterra.



?La Sensación? silenció el Sheffield Arena de un volado y levantó a España a la par. ?Sorpresa para todo el mundo menos para mí?, aseguró Martínez tras la contienda.



El español ya avisó en una entrevista con EFE: ?He entrenado los 365 días del año y me he cuidado para esto?. El español se coronó campeón mundial por cuarta vez en su carrera.



Martínez comenzó trabajando al cuerpo y girando la cintura conocedor de la habilidad de Galahad. El británico centró su estrategia en sacar trabajo e ir conectando manos. ?La Sensación' basó su boxeo en el orden y la contundencia mientras que Galahad puso el ritmo.



Martínez buscó la contra pelea. Trató de acortar las distancias con el británico, que estaba sacando más rédito empleando la guardia zurda y, sobre todo, el gancho y el directo de izquierda. El español sacó bastante trabajo al cuerpo cuando puso presión.



?La Sensación? fue de menos a más e incomodó al británico. La presión de Kiko y su poder de golpeo eran las grandes bazas del español, que fue descifrando el boxeo de Galahad. El campeón cada vez estaba más intranquilo y Martínez lo cogió en el quinto.



Una volea del español mandó al británico a la lona. Galahad no llegó a recuperarse del todo y fue salvado por la campana. ?La Sensación? lo volvió a hacer y nada más reanudarse el pleito mandó dormir a Kid Galahad definitivamente para hacer historia en el boxeo español.



El español, a los 35 años, se convierte en campeón 8 años después de su primer mundial.



Martínez se convierte en el segundo boxeador español en lograr el cinturón en dos divisiones diferentes tras Javier Castillejo.



Sancho Lladós Sanginés