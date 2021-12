Jon Rahm se hace leyenda en 2021 con su primer 'major' y como número uno

El 20 de junio de 2021 fue el día más importante en la trayectoria deportiva de la nueva estrella del deporte español, el golfista vizcaíno Jon Rahm, que se convirtió el leyenda al ganar el Abierto de Estados Unidos y lograr su primer 'major' hasta terminar el año como número uno del mundo.

Ese día, Jon Rahm, con 26 años (cumplió 27 el 10 de noviembre), unió su nombre al de los otros ganadores de torneos grandes del golf nacional: Seve Ballesteros (5), Chema Olazábal (2) y Sergio García (1). Fue el octavo major del golf español y el primero en el US Open.

El legendario Seve ganó dos ediciones del Open Británico (1979, 1984 y 1988) y dos del Masters (1980 y 1983). Olazábal se vistió dos veces la chaqueta verde del torneo del Augusta National (1994 y 199). Y Sergio García se convirtió en maestro en 2017. Pero ningún español había podido con el US Open.

Rahm había sido tercero en el US Open de 2019 y cuarto en el Masters y en el Campeonato de la PGA de 2018. Y en su decimonoveno grande, llegó el primer gran título. Y el primero de un español en el Abierto estadounidense.

Los hizo en el Día del Padre en Estados Unidos, cuando recibió el trofeo después de haber tenido en brazos a su hijo Kepa, entonces de tres meses (nació el 5 de abril), tras una actuación llena de pasión y sin errores que superó a todos sus rivales, el primero de ellos el sudafricano Louis Oosthuizen, que acabó segundo en el Torrey Pines Golf Course de San Diego (California).

Jon Rahm hizo un putt para birdie de más de siete metros en el hoyo 17 que le permitió alcanzar a Oosthuizen. Y enterró otro putt para birdie de izquierda a derecha desde menos de cinco metros en el hoyo final para un 67 (-4) y una victoria con un golpe de ventaja. Acabó cin 278 impactos totales (-6) y cuatro rondas de 69, 70, 72 y 67 para sumar su primer gran título.

Tras ganar el US Open, Rahm recuperó el puesto de número uno mundial, aunque lo cedió brevemente tras el siguiente torneo que jugó, el Abierto de Escocia. Tras acabar tercero empatado en el Open Británico, Rahm volvió a subirse al trono y ya no se bajó de él el resto del año.

Formado en la Universidad de Arizona, el jugador de Barrika (Vizcaya) ya fue avisando poco a poco de que su eclosión en un grande era cuestión de tiempo. Antes de su hazaña, Rahm había amasado doce títulos como profesional: seis en el PGA Tour y otros seis en el Circuito Europeo.

En 2021 Jon Rahm jugó un total de 21 torneos con un saldo de 13 top-10 y sólo tres cortes fallados.

En su gran año también vivió momentos particularmente amargos, como cuando tuvo que dejar el torneo The Memorial, en el que defendía el título, por haber dado positivo en covid-19 y cuando lideraba al cabo de la tercera ronda con seis golpes de ventaja.

La covid-19 también le privó de jugar sus primer Juegos Olímpicos. No pudo viajar a Tokio por dar nuevamente positivo. Fue reemplazado en el equipo español por Jorge Campillo, que jugó el torneo olímpico junto a Adri Arnaus.

O cuando quedó eliminado en el Estrella Damm Andalucía Masters al no pasar el corte en la segunda jornada. "Es la primera vez que no quiero ver un palo de golf. Me hace falta un descanso", llegó a decir el vizcaíno.

Tampoco guarda buen recuerdo de su segunda experiencia en la Ryder Cup, en la que fue el jugador que más puntos (3,5) aportó al equipo europeo, derrotado por el de Estados Unidos en el recorrido Whistling Straits de Haven, Wisconsin, por un rotundo marcador: 19-9.

Momentos de amargura que no ensombrecen un año que nunca olvidará por ser el de su consagración como los que se atisba como una leyenda del golf mundial y del deporte español.