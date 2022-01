Alberto Ginés supera los 30.000 apoyos para ser Deportista de 2021 de World Games

Plasencia (Cáceres), 11 ene (EFE).- El escalador cacereño y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, Alberto Ginés, encabeza las votaciones para conseguir el galardón de Deportista del Año 2021 en los World Games.

"He sido nominado como candidato a Deportista del Año 2021 en los World Games. Si me votáis os amaré de por vida. Si no, también os querré, pero un poco menos", anunciaba el joven deportista extremeño a través de sus redes sociales.

The World Games ha seleccionado a 24 deportistas propuestos por las federaciones internacionales de disciplinas consideradas minoritarias, entre ellos y como único representante español a Alberto Ginés.

Las votaciones, que se realizan por internet (www.theworldgames.org), han comenzado este lunes y concluirán el 31 de enero.

Hasta el momento el extremeño va en cabeza con un total de 33.753 apoyos, muy por delante del segundo clasificado, el jugador de hockey PR Sreejesh, con 19.377 votos.