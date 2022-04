Will Hernández afirma que tener corazón de boxeador ayuda a triunfar en NFL

México, 30 abr (EFE).- El guardia mexicano-estadounidense de los Arizona Cardinals, Will Hernández, dijo este sábado que contar con un espíritu de boxeador ayuda a trascender en la NFL.

"Tener corazón de boxeador ayuda en el fútbol americano. Estás sólo en el ring, sin nada alrededor, recibes golpes y sigues adelante, nunca debes rendirte. Cuando traes esa mentalidad y logras transmitirla a más jugadores se hace un súper equipo", dijo a Efe.

Will, quien nació en Las Vegas, Nevada, tiene doble nacionalidad por sus padres mexicanos. Jugó fútbol de pequeño, pero por su tamaño y corpulencia, hoy mide 1,91 metros y pesa 151 kilogramos.

Por ello decidió cambiar de deporte y eligió el boxeo, que practicó durante un año.

Ya en su etapa colegial fue elegido para formar parte del equipo de fútbol americano de la Universidad de Texas El Paso.

El guardia, que llegó a la NFL seleccionado por los Giants en la segunda ronda del Draft 2018, habló del impulso que dio a su carrera su afición al boxeo y su admiración hacia Óscar de la Hoya, cuyos combates veía por televisión.

Además, él y De la Hoya tienen padres mexicanos.

"Mi ídolo era Óscar de la Hoya. Crecí viéndolo, escuchando a mi papá hablar de él, de sus hazañas, además, también es mexicano. Me inspiró la mentalidad que tenía", mencionó sobre el pugilista campeón del mundo en seis divisiones distintas.

Will Hernández, de 26 años, firmó por los Cardinals para la temporada 2022, equipo en el que está seguro ocupará la posición titular como guardia derecho.

"Estoy agradecido con los Cardinals por la oportunidad. Yo no vine a Arizona a ver si puedo, vine a ayudar, a aumentar valor al equipo, quiero llegar a un Super Bowl y este es el equipo para hacerlo por lo que no pienso dejar pasar este momento", manifestó.

El contrato con los Cardinals le trajo un bono que si bien le ilusionaba no creyó ver realizado: jugar en el Estadio Azteca un partido de temporada regular a finales de 2022 que la NFL tiene confirmado como parte de la internacionalización de la liga.

"Es un sueño hecho realidad jugar en el Azteca, un estadio histórico en el que se han jugado Mundiales y partidos de la NFL. Pensé que no sería posible, imagínate las posibilidades, cuántos equipos en la NFL y me llamó Arizona, claro que no lo pensé", agregó.

El número 76 de los Cardinals también elogió los refuerzos incorporados en el 'Draft' de la NFL con el ala cerrada Trey Mcbride en el turno 55, el ala defensiva Cameron Thomas en el 87 y el apoyador Myjai Sanders en el 100.

"Trey es un chico potente que sabe llevar el balón y recibiremos mucha ayuda en la defensiva con tipos muy fuertes como son Cam y Myjai", analizó.

Will Hernández aprovechó su participación en una clínica de fútbol que dio a pequeños en un centro deportivo situado en Polanco, al oeste de la capital mexicana, para compartir su visión de los sueños.

"No porque pienses que tienes un sueño se va a hacer realidad. Tienes que trabajar duro por él. Cualquiera puede llegar a la NFL, no importa si eres mexicano o de otro lado, pero debes luchar con toda tu fuerza por ello y sólo así lo obtendrás", puntualizó.