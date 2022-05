Cataluña no descarta presentar una candidatura olímpica aunque Aragón no se sume

Barcelona, 8 may (EFE).- La Generalitat de Cataluña no descarta presentar una candidatura en solitario del Pirineo catalán para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, aunque el gobierno de Aragón finalmente no se sume al proyecto.

En declaraciones a RAC1, la consellera catalana de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha explicado que la propuesta de la Generalitat sigue siendo una "candidatura colaborativa" con Aragón, porque "tiene ventajas", pero si el gobierno aragonés sigue poniendo "tantas pegas" Cataluña igualmente podría "presentar candidatura".

"Nos hemos ganado la plaza de poder optar. Nadie tiene derecho a estropearlo", ha subrayado Vilagrà, que ha evitado "adelantar acontecimientos" porque antes quiere agotar las opciones de presentar una candidatura conjunta con Aragón.

Según Vilagrà, Cataluña se "merece poder presentar la candidatura olímpica" y siempre ha "planteado la colaboración con otros territorios", por lo que aún espera que "todo el mundo sea responsable y trabaje en positivo".