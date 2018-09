John Terry rechaza fichar por el Spartak de Moscú

El futbolista inglés John Terry, actualmente sin equipo, rechazó el contrato que el Spartak de Moscú, de la Primera división rusa, le ofreció.



Terry, de 37 años, no tiene equipo, después de que su contrato con el Aston Villa, equipo de la Championship (Segunda división inglesa) expirase.



En los últimos días, se había relacionado a Terry con el equipo moscovita, pero ha sido el propio jugador el que anunció, a través de sus redes sociales, que ha declinado la oferta "después de meditarlo mucho".



"He declinado la oferta del Spartak. Me gustaría darle las gracias al Spartak y desearle a ellos y a sus aficionados mucha suerte en lo que queda de temporada. Son un club muy ambiciosos, pero después de consultarlo con mi familia, hemos decidido que no es el momento para irnos de aquí", explicó el que fuera jugador estrella del Chelsea y de la selección inglesa.



Terry abandonó la disciplina del Chelsea al término de la temporada 2015/2016 y fichó por el Aston Villa, club en el que permaneció un año.