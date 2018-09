Layún: "El debut me ha dejado feliz y con muchas cosas positivas

El defensa mexicano del Villarreal, Miguel Layún, dijo este martes que su debut con el club español en el partido del pasado domingo ante el Leganés le dejó "feliz" y con "muchas cosas positivas".

"Esperaba tener mi debut en Liga con el equipo y me dejó feliz y con muchas cosas positivas. Cuando se puede colaborar siempre queda a nivel personal esa satisfacción", dijo en rueda de prensa el jugador cordobés.

Layún dijo que tener una participación positiva como la que tuvo ante el Leganés le llenaba de "emoción" y consideró que fue "bueno comenzar con el pie derecho en esta aventura", aunque cree que puede mejorar.

"Hay partidos que son para ganar y cuando eres capaz de concentrarte eres capaz de ser competitivo como el otro día, con un máximo de intensidad fuimos inteligentes y supimos aprovechar la oportunidad que tenemos para estar ahora con mejor ánimo", añadió Layún respecto a la victoria que rompía con el mal inicio de Liga.

Además, reveló que el entrenador del equipo, Javi Calleja, le comentó tras el choque que había completado "un buen trabajo", pero que le corrigió "algunas cosas que él sabe que pueden ir a mejor". "Siempre es importante tener las impresiones de los compañeros y cuerpo técnico para que te digan que cosas se pueden mejorar", agregó.

Destacó el factor anímico que aporta el primer triunfo en Liga tras cuatro jornadas disputadas, ya que recordó que las sensaciones cambian para afrontar los próximos partidos.

Durante la rueda de prensa Layún destacó su polivalencia al recordar que ha jugado en "prácticamente todas las posiciones, mediocentro, defensa central, mediapunta, extremo", según enumeró antes de recordar que está "para trabajar en lo que el cuerpo técnico crea conveniente".

Asimismo, indicó que el entrenador habló con él cuando no jugaba para decirle que estuviera tranquilo porque venía una racha de muchos partidos en la que habría minutos para todos y que no se desesperase. "Me vino bien esa conversación con él", apostilló.

Respecto al debut en la Liga Europa del próximo jueves ante el Glasgow Rangers, Miguel Layún dijo que lo visualiza de la misma forma que la Liga. "También será muy exigente", dijo el mexicano, quien destacó que el Rangers presentará un fútbol "muy físico" que deberán contrarrestar con su juego.