Raúl de Tomás: ´La derrota con el Alavés es bastante dura´

Madrid, 22 sep (EFE).- Raúl de Tomás, delantero del Rayo Vallecano, reconoció que la derrota (1-5) con el Alavés es "bastante dura" y se mostró esperanzado en que "no afecte anímicamente" al grupo para los dos partidos que tiene la semana próxima con la Real Sociedad y el Espanyol.

El Alavés venció en Vallecas (1-5) con goles de Ximo Navarro, Calleri, Burgui y un doblete de Ibai Gómez, en un partido en el que jugaron contra diez por la expulsión de Abdoulaye Ba en la primera parte.

"Nos vinimos abajo por el cansancio. Los rivales tienen calidad y si te falta un jugador corres de más. He intentado tirar un poco para adelante pero entiendo la situación del equipo. Hay gente que corría más que yo y el cansancio nos ha pasado factura", comentó.

Una de las pocas notas positivas que dejó este partido para el Rayo fue el primer gol en la máxima categoría de Raúl de Tomás.

"Hay que hacer las valoraciones cuando acaban los partidos. Podía irme contento pero no igual que cuando uno gana. Los goles irán llegando pero del partido hay que reconocer que ha sido una derrota bastante dura. Espero que no nos afecte anímicamente y podamos cambiarla para la semana que viene", apuntó.

Tras la temporada pasada que vivió en Vallecas, en la que logró el ascenso, Raúl de Tomás volvió a ponerse este sábado la camiseta del Rayo pero ya en Primera.

"Me encanta jugar en Vallecas. Siempre lo he dicho. Tiene que ser nuestro punto fuerte. Ante nuestra gente debemos hacerlo mejor porque ellos nos empujan y esperemos que esto no se repita más", concluyó.