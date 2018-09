Ferrentino: "El último Boca-Ríver es el camino que queremos mostrar"

Madrid, 24 sep (EFE).- José Ferrentino, director de comunicación de ministerio de Seguridad de Argentina, consideró este lunes que el dispositivo de seguridad dispuesto durante el Boca-Ríver, del pasado domingo, es el camino que quieren mostrar.

Ferrentino participó en Madrid en el World Football Summit, en una mesa redonda sobre seguridad que también contó con la presencia de Florentino Villabona (director del departamento de Integridad y Seguridad de LaLiga) y Antón Fernández Almirón (director de seguridad en grandes eventos de Everis).

Ferrentino, detalló la situación en Argentina: "Tenemos serios problemas en materia de seguridad en el fútbol desde hace muchísimos años y se han incrementado en la última década. Cuando asumimos el Gobierno uno de los temas era acabar con la violencia en el fútbol".

"Empezamos a hacer un camino al andar. Los ultras son muchos y tienen connivencia con la dirigencia, con la policía, con la justicia... una mafia compleja de trabar. En materia de seguridad lo primero fue un sistema muy sencillo. A casi dos años del inicio de ese programa hay más de cuatrocientas personas que volvieron a la cárcel por tener pedido de captura", destacó.

Ferrentino se refirió a lo sucedido en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate: "Hubo cuatro detenidos por videocaptura, controles a los micros que llevaban a las barras bravas hasta la puerta del estadio. Hubo saturación, en el buen sentido, de policías controlando con DNI... es el camino que queremos mostrar. Nuestro fin es que la familia vuelva a disfrutar del espectáculo futbolístico, que la cancha esté teñida de alegría y diversión".

Pese a los avances, no quiso marcar plazos: "Está más tranquilo el fútbol argentino. Hay un problema de raíz pero trabajamos en equipo. En Argentina estamos viviendo la transformación positiva, con todos lo problemas que hay pero con un campo enorme para seguir trabajando".

"No me atrevería a poner un plazo para decir que Argentina esta funcionando bien. Todos los días damos pasos importantes y se irá notando con el tiempo. Es un proceso, y los procesos tardan", agregó en su intervención.

El representante de LaLiga aseguró que la patronal de los clubes españoles "se están haciendo extraordinarias funciones para expulsar a los violentos de los estadios". "Con el conocimiento que me ha dado mi profesión, no tiene nada que ver el fútbol de ahora con el de hace cinco o siete años. Eso no significa que haya que bajar la guardia, tenemos que seguir trabajando todos", explicó Florentino Villabona.

Por lo que respecta al uso de la tecnología, Antón Fernández habló del reconocimiento facial como uno de los elementos que se podrán utilizar para asegurar la tranquilidad en los estadios.

"Lo que más preocupa es lo que se genera con la gente que viene de fuera. Esos desplazamientos pueden llegar a generar problemas y creemos que la solución pasa por el reconocimiento facial. Es menos invasivo, genera menos rechazo de la afición y no requiere cooperación por parte del aficionado. El reconocimiento facial va a ser muy importante".