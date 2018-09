Tebas: "No tengo guerra con la RFEF. No puede recuperar lo que no es suyo"

Tebas: "No tengo guerra con la RFEF. No puede recuperar lo que no es suyo"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que no tiene una guerra con la Federación Española de Fútbol (RFEF) por la intención de la patronal de clubes de que se juegue en Miami el partido Girona-Barcelona, y que el organismo que preside Luis Rubiales "no puede recuperar lo que no es suyo" para determinar los horarios de la competición.



"Hay guerra cuando dos se disparan. Yo no tengo una guerra con la RFEF. Ella señala que quiere recuperar competencias y si no es tuyo no puedes recuperarlo. Que haya discrepancias no significa guerra. No sé qué imagen se da, pero es lamentable lanzar un tweet con las formas que hizo su presidente, eso no es correcto, da bastante pena", afirmó.



Tras su intervención en el 'World Footbal Summit' que se celebra en Madrid, Tebas insistió en que sobre la cuestión de los horarios y los desvanecimientos por el calor en los estadios "hay mucha demagogia" y aseguró que con la RFEF, desde LaLiga, se va a seguir hablando.



"En los cuatro meses de presidencia de Rubiales hemos solucionado más temas que con Villar, que ni me contestaba", apuntó



También mantuvo que ni la postura de la RFEF ni la negativa de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) van a modificar la decisión de que el Girona-Barça se juegue en Miami porque es un tema estratégico, y respondió al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que este domingo dijo que su equipo no va a jugar en Estados Unidos partidos de la competición española.



"Me sorprendió porque el resto de los clubes han dicho que quieren hacerlo. Sobre el desconocimiento del interés lo dejo para mi libro. Si el Real Madrid no quiere ir, no pasa nada, es voluntario, hay otros clubes que quieren hacerlo", añadió.



También habló de la ausencia de la AFE este lunes en una reunión sobre la renovación del convenio colectivo a la que sí asistió el otro sindicato de jugadores, Futbolistas On.



"Respetamos la libertad de AFE y respetamos su decisión, pero no la comparto. Futbolistas On tiene derecho a una negociación colectiva. Estamos hablando de un tema puntual, importante, el control financiero. Me sorprende, porque AFE en julio nos mandó un artículo para la renovación del convenio colectivo", agregó.