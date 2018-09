Montevideo desiste de hacerle una estatua a Tabárez a pedido del entrenador celeste

Montevideo, 25 sep (EFE).- La Intendencia de Montevideo desistió de hacer la estatua en homenaje al seleccionador de Uruguay, Oscar Washington Tabárez tras su pedido de "dejar sin efecto las acciones de viabilidad" para realizar este reconocimiento.

Así lo informó hoy a Efe la coordinadora de la plataforma Montevideo Decide, Celiana Barolin, donde surgió la iniciativa, y precisó que la decisión de Tabárez se debió a la polémica que despertó la realización de este homenaje, fundamentalmente en las redes sociales, por "varios actores de la sociedad".

En concreto, algunos integrantes de la oposición del Gobierno departamental consideraron que el intendente, Daniel Martínez, estaba utilizando a la selección uruguaya para sacar rédito electoral.

En tanto, el edil de la coalición de izquierdas gobernante, el Frente Amplio, Mariano Arana, dijo al medio local Ecos que, pese a la simpatía que tiene por Tabárez, no podía ponerse cualquier cosa en la Intendencia "sin una reflexión".

Al debate político se le sumaron las voces de periodistas deportivos y ciudadanos que manifestaron que habría que darle prioridad a otras figuras de la Celeste que fueron campeones del mundo.

Según explicó Barolin, el entrenador uruguayo manifestó que no aceptará "un homenaje que implique romper con ese espíritu de unidad y encuentro que la Selección Nacional busca generar y fomentar".

La funcionaria agregó que no explorarán otra posibilidad para realizar el homenaje a Tabárez, porque desde el Gobierno departamental entienden que "no hay alguna alternativa que no genere el debate", ya que la polémica "no fue exclusivamente por la escultura".

La Intendencia de Montevideo señaló en un comunicado que la escultura pretendía destacar "el respeto, la unidad y la buena convivencia" y resaltar la figura de Tabárez "como emblema en un camino que ha tenido una filosofía sumamente positiva" en la sociedad uruguaya.

Además, el escrito informó de que el entrenador en primera instancia, y antes de la polémica, se mostró agradecido por la escultura y la había aceptado.

La idea de la estatua en tamaño real surgió de la propuesta de un ciudadano en la plataforma Montevideo Decide, quien sugirió cambiar el nombre de la explanada de la intendencia para homenajear al Maestro.

Sin embargo, como está prohibido por ley hacerlo, se llegó a al proyecto de la estatua en tamaño real, que sería confeccionada por Alberto Morales Saravia, el mismo autor del monumento a Luis Suárez que se encuentra en Salto, su ciudad natal.

Barolín explicó que se había elegido ese lugar porque "es un punto de encuentro" desde que se inició el proceso de la selección y agregó que hacerla en otra localidad "no contemplaba la idea que había apoyado la gente".