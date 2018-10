Bonera: "Nunca me pasó que tuviéramos tantas ocasiones de gol y no ganar"

El defensa italiano del Villarreal Daniele Bonera dijo este martes que a lo largo de su carrera nunca ha vivido una situación en un equipo en la que se crearan tantas ocasiones como crea el conjunto castellonense y no ganase partidos.

"Llevo mucho tiempo en el fútbol y nunca me pasó que tuviéramos tantas ocasiones y que no ganaras. Con tantas opciones no marcas y sacas un punto y que el rival haga tanto con tan poco. Es complicado explicarlo, la verdad", dijo ante los medios el zaguero.

En ese sentido añadió que, aunque saben que deben tener más acierto, el equipo trabaja "bien" y que la victoria llegará si mantiene la misma actitud "si bajar los brazos".

Además, el central italiano reconoció que parece que al equipo le cuesta menos afrontar los partidos como visitante, aunque cree que no es fácil ganar en ningún campo. "Ahora estamos centrados en pensar qué debemos hacer más para que lleguen las victorias", añadió.

Bonera, de 37 años, también indicó que lo positivo de jugar cada tres días es que "no da tiempo para pensar mucho" y que eso solo permite centrarse en el siguiente partido, en este caso contra el Spartak de Moscú en la Liga Europa.

Sobre el Spartak, dijo que es "un buen equipo" y que afronta un partido "duro" en un campo "complicado", por lo que saben que no tendrán "nada fácil" obtener un buen resultado.

"Ahora vamos Moscú y cada partido en Europa es complicado, venimos de un empate con el Ranger y eso nos obliga a ir a ganar este partido en Moscú", añadió.

Bonera reconoció que al Villarreal se le atraganta la fase de grupos de la competición europea, ya que cree que los partidos de Europa son "otra cosa" y en el caso del encuentro ante el Spartak el conjunto moscovita saldrá "fuerte" a asegurar los puntos como local.