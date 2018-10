Luis Enrique: "La baja de Bale no cambia nada"

Luis Enrique: "La baja de Bale no cambia nada"

Cardiff (Gales), 10 oct (EFE).- Luis Enrique Martínez, seleccionador nacional, aseguró este miércoles en rueda de prensa que la baja de Gareth Bale en el combinado galés no cambia nada en el planteamiento del partido amistoso.

Bale, de 29 años, se perderá el partido, como anunció Ryan Giggs, seleccionador galés, debido a "fatiga muscular".

"La baja de Bale es sensible, pero para nosotros no cambia nada. La Gales que hemos analizado nosotros es con Bale, con él aprovechan mejor sus virtudes, que son ser muy verticales y aprovechar sus oportunidades. Si no juega es una baja que les afecta", explicó.

Respecto al amistoso, que se celebrará este jueves en el Principality Stadium de Cardiff (Gales), Luis Enrique le da un "valor máximo" a pesar de que no se juegan "nada".

"Estamos en un proceso de no desperdiciar ningún partido. Es la recomendación que asimilarán mis jugadores. Es amistoso, pero tiene un carácter serio, para mejorarnos", señaló.

Tampoco quiso el técnico atribuir este partido a oportunidades para los menos habituales, aunque sí destacó que "se abre a cambios".

"No es que trate de oportunidades, ni que jueguen los menos habituales. El que juegue bien, tendrá minutos, el que entrene bien, tendrá minutos. Estoy deseando ver a mis jugadores dar el máximo", matizó.

Además, dio Luis Enrique dio su opinión sobre la Liga de Naciones, cuyo próximo compromiso para España será el 15 de octubre contra Inglaterra en Sevilla, y dijo que es "muy atractiva".