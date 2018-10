Oltra se planteó un cambio de sistema tras el ´desastre táctico´ de Mallorca

El entrenador del CD Tenerife, José Luis Oltra, ha reconocido que se planteó esta semana realizar un cambio en el sistema de juego en el conjunto blanquiazul tras el "desastre táctico" de Mallorca, aunque ha destacado que el dibujo con las posiciones de partida "no determina el funcionamiento".



El técnico ha relatado que lo "preocupante" en el choque del pasado fin de semana fue "la imagen", mientras que ha afirmado que espera que "el domingo, más que palabras, se vean hechos", y ha adelantado que habrá cambios de futbolistas, aunque no ha especificado cuántos.



"También me he planteado un cambio de sistema, pero creo que la posición de partida no determina el funcionamiento. Lo importante es la idea y creo que el equipo puede hacerlo de las dos maneras", ha reiterado en la rueda de prensa semanal de este viernes.



También ha comentado que "todo tiene su proceso" y que el equipo acabará haciéndolo bien jugando con la línea de cinco: insistiremos, y si no cambiaremos la posición de partida, pero no la idea de juego", ha destacado.



"Tenemos que mejorar en todo lo que hemos hecho, partir del orden, pero siendo más agresivos y efectivos en las áreas. Lo quiero todo, hay que dar pequeños pasos desde los resultados, haciendo las cosas bien", ha añadido.



"Pediría que el Heliodoro Rodríguez López nos presionara. Es un campo muy bueno para jugar de local. Si estamos bien de actitud nos van a respaldar, tenemos que preocuparnos de dar lo que tenemos que dar, y centrarnos en el juego", ha agregado.



El entrenador ha insistido en que la idea "es estar ordenados y juntos" y ser "un equipo sólido", algo que sí lograron en los dos primeros partidos, considera el técnico, "pero el otro día nos llegaban casi sin despeinarse".



"El Lugo tiene estilo muy definido, desde que llegó Quique Setién. Tienen jugadores de manejo, ahora son menos radicales, no se las juegan todas. Se juntan y esperan, e Iriome es muy vertical. Es un buen equipo", ha dicho sobre el rival de este domingo en el Heliodoro Rodríguez López (12.00 horas).