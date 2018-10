Nacional y Once Caldas buscan el último sorbo de la Copa Colombia

Atlético Nacional y Once Caldas, los únicos equipos cafeteros campeones de la Libertadores, disputarán este jueves en Medellín "con los pies en la tierra" el partido de vuelta de la Copa Colombia, que da un boleto a ese torneo, el más apetecido por los equipos suramericanos.

Para el "rey de copas", como se le conoce a Nacional, el empate 2-2 en el juego de ida supone una ventaja que debe consolidar con un triunfo que, de paso, sirva de bálsamo para la hinchada que reclama mejores resultados en el torneo local. El equipo que gane será el campeón y si el partido termina empatado el nuevo "rey" se definirá en la ronda de penaltis.

El zaguero Felipe Aguilar también considera que el desempeño de Nacional en las últimas semanas da señales de que el equipo pueda alzar la Copa y, luego, centrar esfuerzos en finiquitar la clasificación en Liga. "Hemos venido haciendo partidos muy inteligentes aunque también nos siguen haciendo goles y en eso tenemos que mejorar", explicó el jugador.

Además del convencimiento de que pueden ganar, el equipo confía en que la experiencia de Aldo Leao Ramírez, Daniel Bocanegra y Alexis Henríquez, jugarán a su favor. Once Caldas, por su parte, se aferra a los buenos resultados en la liga, que incluye una victoria sobre Nacional (2-0), para lograr el boleto a la Libertadores del año próximo.

"La victoria en Liga nos da un plus para ir a jugar la final de Copa, todos estamos motivados. No va a ser fácil pero sí tenemos con qué ganar", dijo a periodistas el defensa Edwin Velasco, quien defiende los colores de Once Caldas. "Nacional me brindó muchas cosas pero hoy estoy en Once Caldas y debo defender estos colores. Todos queremos sumar este título", añadió.

En el cierre de preparación para este lance definitivo Once Caldas concentró buena parte de sus prácticas al sistema defensivo pues en los juegos previos ante Nacional, sobre todo en el de Copa, evidenció huecos en esta zona. Este será el tercer partido en línea, dos de la Copa Colombia y uno de la liga, que disputan los dirigidos por los técnicos colombianos Hubert Bodhert, Once Caldas, y Hernán Darío Herrera, Atlético Nacional.

- Posibles alineaciones:

Atlético Nacional: Cristian Vargas; Daniel Bocanegra, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Deiver Machado; Jorman Campuzano, Aldo Leao Ramírez, Gonzalo Castellani; Vladimir Hernández, Ómar Duarte y Gustavo Torres.

Entrenador: Hernán Darío Herrera.

Once Caldas: José Cuadrado; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Correa, Edwin Velasco; Diego Arias, Juan Pablo Nieto, Juan David Rodríguez; César Amaya, David Lemos y Ricardo Steer.

Entrenador: Hubert Bodhert.

Estadio: Atanasio Girardot, de Medellín.

Hora: 19.00 local (00.00 GMT del viernes).