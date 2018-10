River Plate regresa a Argentina arropado por la alegría de sus hinchas

Buenos Aires, 31 oct (EFE).- River Plate, que el martes consiguió la clasificación a la final de la Copa Libertadores al vencer por 1-2 a Gremio, regresó este miércoles a Buenos Aires, donde fue recibido por unos 300 ruidosos y alegres hinchas que cantaron, festejaron y le mostraron su gratitud al equipo.

Marcos Hazzán, de 52 años, es uno de los tantos simpatizantes del Millonario que fueron hasta el Aeropuerto para recibir a los jugadores.

"Estamos siempre, tanto de local como de visitante. Y bueno, hoy era el día, era el día para venir a recibir a los jugadores por la hazaña de anoche", dijo a Efe Hazzán, que estaba acompañado por su esposa, su hija, su hijo y su nieto.

El hombre se mostró tranquilo ante el reclamo de Gremio, que pedirá que le den el partido por ganado porque el entrenador riverplatense, Marcelo Gallardo, dio indicaciones en el vestuario en el entretiempo pese a estar suspendido.

"No, nada. He leído que estaban por reclamar los puntos, pero no creo que vaya a pasar nada con todo eso", sostuvo Hazzán, que después se dedicó a alabar a Gallardo.

"Es único, que no se vaya nunca. Que no se vaya más de River", añadió.

Su hijo, Nicolás, de 26 años, dijo que fue a "hacerle el aguante a los jugadores" porque "se lo merecen" y aseguró que estaba "confiado" de que River iba a poder revertir el 0-1 del partido de ida.

Ambos coincidieron en que les gustaría jugar en la final ante Boca Juniors, que esta noche visitará en la otra semifinal al Palmeiras, que en la ida cayó por 2-0 en La Bombonera.

Agustina Rodríguez, de 27 años, también estuvo aguardando al equipo para expresarle sus gratitud por haber conseguido la clasificación.

"Siento una alegría inmensa, emoción. Hablo y me dan ganas de llorar. Sigo a River desde los cuatro años. Sufrimos, fui al partido con Gremio en el Monumental, sufrimos, pero tenía fe en el equipo", explicó.

"La final la quiero con Boca para volver a ganarles, porque es un clásico. Ojalá, de corazón, que si llegan a estar River y Boca las hinchadas, todos nosotros, tengamos cuidado y nos cuidemos entre todos. Somos todos un pueblo argentino. Espero que salga todo bien y que gane River, porque lo amo", añadió.

El plantel arribó esta tarde al Aeroparque Jorge Newbery y fue escoltado por decenas de policías.

Varios de los jugadores, y Gallardo, se tomaron unos minutos para fotografiarse con los hinchas y firmar autógrafos pese a la premura por regresar a sus hogares y la insistencia de los periodistas por conseguir declaraciones.