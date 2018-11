Visita histórica del Sevilla Femenino al Heliodoro

Las de Paco García y Sergio Jiménez afrontarán este domingo un duelo de gran envergadura ante uno de los rivales con más nivel de la categoría: el UD Granadilla Tenerife Egatesa. El encuentro, además, tendrá como principal atractivo el escenario: El Heliodoro Rodríguez López abrirá sus puertas para esta cita de LaLiga Iberdrola. El encuentro se disputará a las 13:00 h y podrá seguirse a través de la radio oficial del conjunto hispalense. Victoria Petrova, del Comité de Árbitros de Cataluña, será la encargada de arbitrar este partido.

Rival de envergadura

Pese a que el Sevilla FC, con seis puntos, tiene un partido menos, los números ponen como claro favorito al conjunto tinerfeño. El Granadilla suma 13 puntos, se posiciona quinto y es uno de los equipos más goleadores de LaLiga (por detrás de Atlético de Madrid, FC Barcenolna, Real Sociedad, Levante UD y Fundación Albacete -estos ultimos empatados-). Mientras que el conjunto canario ha anotado 12 goles y encajado 8, el cuadro nervionense se encuentra en la decimotercera posición, con nueve tantos anotados y 14 encajados.

Las de Luigi Cherubino llegarán a este encuentro tras vencer con contundencia al Málaga (1-3) en la jornada 7. Comenzaron perdiendo, pero terminando remontando con los goles de Joyce (40'), Estella (63') y P. Lázaro (93').

Al Sevilla FC le pasó justo lo contrario ante el Logroño (rival de la primera jornada de la Copa de la Reina). A los 10 minutos de partido, había logrado estar 2 goles por encima en el marcador (ambos de Raquel Pinel en los minutos 3 y 6 de partido). Sin embargo, pronto despertó el Logroño, que en ese momento era colista, con una gran Fatou por banda izquierda. En el 15' Santana hizo el 2-1 y en el 25', la misma Santana puso tablas en el marcador. En la segunda mitad la canterana Ana Franco volvía a adelantar al Sevilla FC (52'). La cosa se torció nuevamente cuando, en el 74' Judith puso el 3-3 en el eléctronico y en el 87' el 3-4 definitivo.

El escenario

El Heliodoro Rodríguez López es el estadio habitual del CD Tenerife en la liga 1|2|3. A la apertura del emblemático coliseo isleño, han colaborado el CD Tenerife, el Cabildo Insular y el propio Sevilla FC, que se desplazará por primera vez en el mes de noviembre para esta cita. No será la primera vez que El Heliodoro acoja un encuentro de Liga Iberdrola, ya lo hizo en la 2016/17 cuando fue testigo de un derbi entre Granadilla y Tacuense, con un gran número de espectadores (7500 personas, aproximadamente). La victoria se la llevaron las locales por 2-0.



Novedades

El conjunto hispalense aún no ha hecho pública su lista de convocadas, aunque todo apunta a que para este encuento los técnicos sevillistas podrán contar de nuevo con Toni Payne. Payne no ha podido estar en las últimas citas debido a unos problemas burocráticoas que ha estado solucionando. La atacante norteamericana no juega desde la visita del Sporting de Huelva a El Viejo Nervión, llamado ahora Jesús Navas. Lo curioso es que el conjunto sevillista no gana desde ese encuentro, en el que Raquel Pinel logró el empate (79') y Payne anotó el gol de la remontada en el 94' (2-1). La otra victoria sevillista, una victoria histórica en Vallecas, también tuvo el protagonismo de Toni Payne, que materializó el 0-1 a falta de pocos minutos para el final.

Queda por ver qué guardameta será la titular en esta ocasión. Tanto Noelia Ramos como Noelia Gil han ido contando con la confianza de los técnicos y del equipo en todos los choques disputados hasta ahora, además, ambas volverán a la que antaño fuera su casa.