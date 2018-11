César Luis Menotti celebra su cumpleaños "oficial" número 80.

César Luis Menotti, entrenador campeón del mundo con Argentina en 1978, cumple este lunes "oficialmente" 80 años. El extécnico del Barcelona (1983-1984) y del Atlético del Madrid (1987-1988), entre otros clubes, nació el 22 de octubre de 1938 en la céntrica provincia de Santa Fe. Sin embargo, fue inscrito el 5 de noviembre."Marcó un antes y un después en Argentina, además del respeto indiscutible en todo el universo futbolístico, está de cumpleaños 'el Flaco' César Luis Menotti", publicó este lunes la Conmebol en su cuenta de Twitter.



Menotti, también campeón del mundo con la selección sub'20 de Argentina en Japón 1979, quedó en la historia del fútbol local no solo por sus títulos sino también por la continua búsqueda de la "belleza" en el juego que tuvieron sus equipos. El Huracán campeón del Metropolitano (Liga argentina) de 1973 es recordado incluso hoy como uno de los equipos que mejor jugó al fútbol.

"Nací el 22 de octubre de 1938, pero a los dos días mi viejo fue a Tucumán por trabajo y cuando volvió había pasado la fecha permitida para anotarme. Entonces no le quedó otra que hacerlo como si hubiera nacido el 5 de noviembre. Pero siempre festejé mis cumpleaños el 22 de octubre. Igual, si me llaman el 5, agradezco", ha explicado Menotti en varias ocasiones. Sin embargo, entre risas, el técnico afirma que "no viene mal" recibir regalos en ambas fechas.