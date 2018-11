3-1. Un triunfo para Mariona

Leganés (Madrid), 8 nov (EFE).- El estadio municipal de Butarque sigue siendo talismán para la selección española femenina de fútbol, que este jueves solventó su último partido del año como local con un triunfo (3-1) ante la correosa escuadra de Polonia, con el que honró la memoria del padre de Mariona Caldentey.

En una tarde gélida y lluviosa en Leganés, La Roja huyó del letargo con los tantos de Andrea Sánchez Falcón, Alexia Putellas y Marta Carro y venció con suficiencia a un rival entregado a su jugadora más diferencial, Ewa Pajor.

Como en su anterior aparición en ese escenario -saldada con una goleada ante el equipo finlandés-, titulares y suplentes del bando anfitrión se reunieron sobre el césped para una última consigna.

Esa que, gritada al unísono tras la arenga de la capitana, pasa por "jugar, luchar y ganar". "Marcar" fue la otra palabra que retumbó en la mente de la atacante canaria Andrea Sánchez Falcón.

Parte del público estaba haciendo todavía su entrada al recinto, pero la extremo del Atlético de Madrid no concedió margen al 0-0.

Se valió de su instinto goleador para internarse en el área, aguardar el pase de Lucía García y remachar, de primeras, hacia la red. Una vez batida Katarzyna Kiedrzynek, sin embargo, renunció al jolgorio. Enfiló el camino de regreso al banquillo y tomó la camiseta con el número 22. Fue su forma de arropar a Mariona Caldentey tras el fallecimiento de su padre el pasado fin de semana.

No podría haber, probablemente, una dedicatoria más especial que esa, puesto que jugaron juntas en el Barcelona, hasta la partida de Falcón al Atlético de Madrid en el verano de 2016.

Su recorrido en las categorías inferiores de la selección española fue igualmente coincidente y, de la mano, se adentraron asimismo en la escuadra mayor.

En 2019, tres años después de su ilusionante irrupción en el Mundial sub-20 de Papúa Nueva Guinea, confían en merecer una plaza para la cita mundialista absoluta de Francia. Con esa meta trabaja ya el bloque que dirige Jorge Vilda, exigido también en este parón internacional por el próximo amistoso en Alemania.

En el fútbol germano milita, precisamente, la amenazante '9' de la selección polaca. Ewa Pajor, azote del Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, dejó también su sello en Butarque al anotar el momentáneo 1-1 en el minuto 39.

Con Malgorzata Mesiasz, Agnieszka Winczo y Ewelina Kamczyk merodeando la meta de Mariasun Quiñones, el técnico español puso en marcha su carrusel de cambios durante la pausa. Marta Corredera, Amanda Sampedro y Alexia Putellas tomaron parte del duelo y revitalizaron el ataque, con mención especial para la centrocampista azulgrana. La jugadora de Mollet del Vallés volvió a desequilibrar el choque con un potente zurdazo cruzado (2-1, min. 59).

Ese tanto no apartó a Milosz Stepinski de su idea de explotar la velocidad y los desmarques de Ewa Pajor, principal recurso de un plantel que no disputó la pasada Eurocopa y que no superó la fase de clasificación para el Mundial.

De esta prueba, en cualquier caso, la selección española se lleva un triunfo mayor, por el postrero tanto de la central valencianista Marta Carro, a la espera del inminente duelo en Alemania ante una campeona en pleno proceso de reconstrucción.

- Ficha técnica:

3 - España: Mariasun Quiñones; Celia Jiménez, Marta Carro, Ivana Andrés, Leila Ouahabi; Virginia Torrecilla, Ángela Sosa, Vicky Losada; Lucía García, Andrea Falcón y Nahikari García. También jugaron Marta Corredera, Alexia Putellas, Amanda Sampedro, Patri Guijarro, Alba Redondo y Aitana Bonmatí.

1 - Polonia: Katarzyna Kiedrzynek; Gabriela Grzywinska, Malgorzata Mesjasz, Paulina Dudek, Natalia Chudzik, Dominika Grabowska; Aleksandra Sikora, Patrycja Balcerzak, Agnieszka Winczo, Ewelina Kamczyk y Ewa Pajor. También jugaron Martyna Wiankowska, Dzsika Jaszek, Sylwia Matysik, Emilia Zdunek y Dominika Deren.

Goles: 1-0, min. 5, Andrea Sánchez Falcón; 1-1, min. 39, Ewa Pajor; 2-1, min. 59, Alexia Putellas; 3-1, min. 79, Marta Carro.

Árbitra: María Dolores Martínez.

Incidencias: partido amistoso disputado en el estadio municipal de Butarque ante 3.448 espectadores.

Antes del comienzo del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria del padre de la internacional española Mariona Caldentey, fallecido el pasado fin de semana.