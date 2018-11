Deschamps: ´Siempre es mejor tener a Cavani en tu equipo´

París, 19 nov (EFE).- El seleccionador francés, Didier Deschamps, destacó al delantero uruguayo Edinson Cavani como un jugador al que "muchos entrenadores querrían" y que "siempre es mejor tenerlo en tu equipo que no tenerlo", en la víspera del amistoso que enfrentará el martes a Francia y Uruguay.



En una rueda de prensa, Deschamps, que analizó las consecuencias de la dolorosa derrota de su equipo en la Liga de las Naciones frente a Holanda, destacó la garra y la lucha del equipo charrúa.



"Lo que ha pasado nos quita la razón sobre las decisiones que tomamos en aquel partido, pero ahora queremos tener una nueva ocasión de hacer las cosas bien", afirmó el seleccionador galo.



El técnico interpretó que las lesiones, un posible "bajón psicológico" y que sus jugadores no están frescos y se encuentran "un poco agotados" explican algunos de los problemas por los que Francia realizó un mal partido frente a Holanda.



"No es una excusa, pero nos ha pasado a muchos equipos", recalcó el seleccionador que explicó que es habitual que los equipos campeones puedan sufrir este tipo de momentos después de la conquista de un gran título.



Deschamps no se cerró a la posibilidad de incluir novedades en la próxima convocatoria en marzo del año próximo, pero sí reivindicó al "colectivo" base que se proclamara campeón del mundo, y mantuvo que ese núcleo "seguirá existiendo".



"Tal vez de aquí a cuatro meses la situación de los jugadores no sea la misma, pero hay que seguir con un colectivo ya formado", recalcó.



Sobre la declaración de Mbappe en la que sugirió que la conexión formada por él junto a sus compañeros de ataque no fue buena, el seleccionador dio la razón al atacante al sostener que "pasaron pocas cosas entre ellos y no hubo fluidez".



"Es algo que efectivamente debemos mejorar, también la actitud del adversario hizo que no pudiéramos hacer nuestro juego", aseguró.



El choque del martes frente a Uruguay "es otro partido y otro contexto, también tienen lesionados como entonces, pero tienen esa garra gracias a ese dúo entre Cavani y Suárez", finalizó, no sin antes comentar que no se trata de una revancha porque eso en el fútbol "no existe". EFE



