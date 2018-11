Aganzo: "Si hay consenso de todos se podría jugar en EEUU la próxima temporada"

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, afirmó que el partido que planea LaLiga en Miami (Estados Unidos) es "inviable" porque ya lo ha dicho "mucha gente", pero admitió que para la próxima temporada sí se podría celebrar siempre y cuando hubiese "consenso" de todas las partes implicadas.

"Los futbolistas entendemos que el deporte vaya a mejor, que crezca LaLiga o que a la RFEF vaya mejor, pero creo que ya he dicho que el partido de Miami es inviable. No lo dicen los futbolistas solamente, lo dice la RFEF, la UEFA, la FIFA, mucha gente", indicó Aganzo.

Por ello, demandó "llevar un camino conjunto" para alcanzar un acuerdo. "Lo mejor para el fútbol es que haya consenso entre todas las entidades y si se debe jugar algún día fuera de España, lo debemos decidir todos", apuntó.

"Este es un tema importante y que se ha debatido de mucho tiempo atrás y creo que este año por supuesto que no (se va a jugar en Miami). El año que viene, con el consenso de todos, es posible que se haga porque es un tema importante que afecta a mucha gente", aclaró.

"A Javier Tebas creo que le conocemos todos y el presidente de LaLiga debe ver por el bien de LaLiga, de los jugadores, de los árbitros y de los aficionados, ir de acuerdo a su responsabilidad, igual que hacemos todos", prosiguió el exdelantero.

Preguntado por la diferencia entre hacerlo este próximo enero o en un partido de la temporada que viene, Aganzo remarcó que es que no hay "consenso de todas las partes". "Tiene que aparecer mucha gente en esta decisión, en una decisión tan importante tienen que aparecer muchas partes. Los futbolistas no estamos de acuerdo de la forma que se ha hecho porque se alteran muchos artículos del Convenio Colectivo y pensamos que no es la forma adecuada", detalló.

"Actualmente, los puntos del convenio que se alteran para jugar este partido son hoy, el año que viene y el siguiente. Hay que ver la manera en que se alteren lo menos posible y que, por supuesto, los jugadores estén protegidos", subrayó el presidente de AFE, que reiteró que los futbolistas tienen "claro cómo se tienen que hacer las cosas" y que el partido de Miami es "inviable".

Finalmente, sobre la posible candidatura mundialista para 2030 entre España, Portugal y Marruecos, Aganzo dejó claro que "son temas en los que el presidente del sindicato de futbolistas no tiene potestad". "Entiendo que el deporte debe ir a mejor y que todas las ideas son buenas, pero este es un tema que deben decidir otras instituciones", zanjó.