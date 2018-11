Condenado el autor del atentado contra el Dortmund

La Justicia alemana ha estado procesando durante 11 meses a Sergej W. por el atentado contra el autobús del Borussia Dortmund en abril de 2017. El autor, que puso tres bombas, ha sido hoy lunes condenado a 14 años de cárcel al ser declarado culpable de 28 tentativas de asesinato. Marc Bartra, que ahora milita en el Real Betis, fue herido y ha asegurado en múltiples ocasiones que tuvo "miedo de morir".

El autor confeso, nacido en Rusia y con nacionalidad alemana, ha asegurado que no quería matar ni herir a nadie, sino que su fin era extender el terror. Según el propio Sergej, quería que el precio de las acciones del Dortmund bajaran en Bolsa. El Fiscal General, Carsten Dombert, no atendió al alegato. "Las bombas eran incontrolables", dijo Dombert en su alegato final. No se trata de que por suerte "solo" el entonces defensa español del Dortmund Marc Bartra fuera herido en el brazo durante la explosión y que un policía en motocicleta sufriera un trauma, sino que el atentado fue un intento de asesinato que debe ser castigado con cadena perpetua, solicitó.