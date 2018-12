Apuestas deportivas: consejos para novatos

El mundo de las apuestas deportivas online está viviendo una actividad inusitada. De hecho, es el sector del juego que más crece, bastante por encima del póker o de las actividades de casino. El pasado Mundial de Fútbol de Rusia constituyó un aliciente añadido y multiplicó por 20 la actividad. Ahora, con todas las competiciones en marcha, el deporte del balón sigue a la cabeza en las apuestas, pero también hay interés por otros muchos deportes.

Apostar nunca fue más fácil y de ahí el crecimiento del sector. Ahora no hace falta desplazarse; desde el ordenador de casa o desde el móvil se puede acceder a un sinfín de plataformas con una amplia oferta deportiva. Fútbol, básquet, tenis, carreras de caballos, criquet, bádminton, golf, galgos€ hay propuestas para todos los gustos.

El gran aliciente de las apuestas deportivas es el económico. La emoción también cuenta, pero el factor ganancias es el que mueve verdaderamente a los apostantes. Acertar siempre en las apuestas es prácticamente imposible, pero sí puedes aplicar una serie de consejos que te ayuden a introducirte en materia. En el póker, por ejemplo, los jugadores pasan horas estudiando y practicando en la red, también hay estrategias y trucos para ganar a la ruleta y en las apuestas sucede lo mismo. Lo más importante es la información, no tener prisa en ganar y administrar el dinero de forma responsable.

1. Establece un presupuesto y cíñete a él

A la hora apostar, conviene tener la cabeza fría. Es la recomendación básica del "juego responsable" y eso pasa necesariamente por controlar el gasto. La mejor forma de hacerlo es fijarse un presupuesto y un ceñirse a él de forma estricta. Y si has perdido, no intentes enmendar el error con apuestas sucesivas. Podría llevarte a una acumulación de pérdidas.

Lo más conveniente es fijarse un presupuesto semanal o mensual. Finalizado el periodo, es preciso hacer una revisión de las cuentas y analizar los fallos. De los errores se aprende y aunque es fácil tropezar dos veces en la misma piedra, alguna enseñanza siempre se obtiene.

2. Apuesta a deportes que conozcas

Las buenas rachas en el juego pueden provocar una euforia peligrosa y llevarnos a apostar en cualquier tipo de competición. De ahí, a perder el dinero, sólo hay un paso. Conviene fijar la atención en las ligas y eventos que realmente dominemos. ¿Para qué invertir dinero en competiciones de criquet si siquiera conoces las reglas del juego? La información es poder y, en las apuestas, todavía más. Céntrate en lo que conozcas, analiza la trayectoria de los equipos en cada competición e intenta ir sobre seguro.

3. Aprovecha los bonos de las casas de apuestas

Las plataformas de juego online acostumbran a ofrecer bonos de bienvenida a los clientes nuevos para animarlos a participar. Es una práctica habitual que les ayuda a sumar abonados y que también beneficia al jugador.

En internet puedes encontrar páginas web que aglutinan las ofertas de todas las plataformas y realizan comparativas entre ellas. De esta manera, es más fácil elegir. Aprovechar los bonos es especialmente interesante para los apostantes novatos. Es una forma de ir adquiriendo experiencia sin poner en riesgo demasiado capital.

4. Ponte al día sobre las competiciones

En el mundo de las apuestas, la información es fundamental. Si te gusta el fútbol, ponte al día en las clasificaciones, analiza los equipos en liza en la jornada e intenta conocer los pormenores de los partidos. En este sentido, es muy útil seguir las tertulias deportivas porque desmenuzan los encuentros y eso permite extraer conclusiones.

Mientras más información tengas acerca de un encuentro, mejor. El factor sorpresa siempre existe y puede haber un equipo que dé la campanada, pero las estadísticas son definitorias y conviene prestarles atención.

5. No apuestes con el corazón

A veces tendemos a pensar que nuestro equipo es el mejor y que va a resultar vencedor en todas las competiciones. Con esa mentalidad, no conviene lanzarse a apostar. Por mucho amor que le tengamos a unos colores, hay que apostar con la cabeza fría porque está en juego nuestro dinero. Si sabes que tu equipo favorito es muy inferior al contrincante y tiene las de perder, no inviertas tu dinero en resultados imposibles. A veces suena la flauta, pero la mayoría de veces la inversión acaba en los bolsillos de otros.

6. Mentalidad a largo plazo

En las apuestas, las prisas deben dejarse a un lado. No intentes ganar dinero rápido apostando cantidades altas de una sola vez, porque lo más probable es que pierdas. Los expertos aconsejan no invertir en un solo partido más allá del 10 % del banking (dinero disponible). Una inversión más alta puede poner el riesgo nuestro capital. Siempre es más interesante diversificar la inversión apostando en distintos eventos que concentrar el capital en uno solo.

7. Tipsters

En las apuestas, los cálculos matemáticos juegan un papel importante, así como los conocimientos acerca de las competiciones. Y de eso saben muchos los tipsters. Se trata de expertos en apuestas que ofrecen sus servicios a través de internet. Su labor es asesorar, ofrecer consejos y guiar a sus seguidores en el mundo de las apuestas.

Los tipsters trabajan fundamentalmente a través de las redes sociales, sobre todo Twitter y Telegram. Los hay que asesoran de forma gratuita, pero la mayoría cobran por sus servicios. Pero, ojo, el hecho de contratar un asesor caro no garantiza al 100% unos buenos ingresos. Lo más recomendable es ir probando y buscar opiniones en internet. Es importante saber el tiempo que llevan operando y el número de seguidores de cada uno.

8. Cuotas

Y acabamos con un aspecto crucial en el mundo de las apuestas: analizar las cuotas. Las cuotas son cifras que indican la ganancia que obtienes por cada euro apostado. Normalmente son superiores a 1 y se le añade algún decimal.

Por lo general, las cuotas bajas indican que hay muchas personas apostando por el mismo resultado y, por tanto, las ganancias se reparten. Es decir, cuantas más personas apuesten por un equipo, más bajan será las cuotas y, por tanto, menor será el beneficio en caso de acierto. Pero en esta cuestión tan importante intervienen muchas variables. Así que lo mejor es aprovechas los bonos descuento para ir descubriendo la mecánica.