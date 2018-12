Christiane Endler, capitana de Chile: "Vamos a sorprender en el Mundial"

Bougival (Francia), 7 dic (EFE).- En la víspera de que los bombos decreten el rival de la debutante Chile en el Mundial femenino de 2019, su capitana, Christiane Endler, aseguró que "sorprenderán a muchos" en el torneo, porque "saben cómo jugar" a las selecciones grandes.



Nacida en Santiago en 1991 de padre alemán y madre chilena, Endler, 1,82 metros y apodada "Tiane", habló con EFE sobre la lucha feminista en el deporte y sus inicios en el fútbol.



La guardameta del París Saint-Germain (PSG), un auténtico icono en Chile y referencia en el fútbol femenino de Latinoamérica, también abordó su experiencia en el fútbol francés después de su paso por el Valencia (España).



P. Este sábado usted estará en el sorteo del Mundial en París. Chile, representante sudamericana junto a Argentina y Brasil, debuta en el torneo.



R. Estamos expectantes por quién nos pueda tocar, ver las ciudades en las que vamos a jugar y esperando a que las rivales sean lo más favorable posible.



P. ¿A quién hay que evitar?



R. Estados Unidos, Alemania, Japón, que son potencias mundiales, pero yo creo que si uno quiere hace un buen Mundial se tiene que enfrentar a los mejores e intentar hacer el mejor papel posible.



P. ¿Cuáles son las armas de Chile?



R. Llevamos mucho tiempo jugando juntas, hemos entrenado muy fuerte y muy compenetradas para el Mundial. Somos un equipo muy compacto que sabe jugar y que sabe jugarles a los grandes equipos. Vamos a ser una sorpresa para muchos.



P. ¿Cómo se puede mejorar el fútbol femenino en Sudamérica?



R. Hay que hacer las Ligas profesionales. Muchas han tenido que venir a Europa para poder progresar. Además, las políticas públicas son muy vagas. En Chile el apoyo al deporte no es muy bueno. Hay que practicar el deporte en la escuela desde pequeño.



P. ¿El machismo en el fútbol es más patente en Sudamérica que en Europa?



R. Las culturas en Sudamérica y América Latina son más machistas que las europeas, estamos años atrasados en ese sentido, pero en los últimos años ha crecido mucho el movimiento feminista y las mujeres se han empoderado en muchos cargos políticos y sociales, en Chile por lo menos.



P. ¿Cómo va esa lucha?



R. Estamos llevando la bandera para que ese machismo disminuya y la mujer haga su trabajo de forma natural, queremos tener las mismas oportunidades de salario. Falta mucho todavía.



P. ¿Qué diferencias ve entre el fútbol masculino y el femenino?



R. Todas juegan porque les gusta, no por un motivo económico o de popularidad. No veo la maldad en el fútbol femenino. Es el juego simple, de mucho roce, pero sin maldad, sin hacer teatro. En ese sentido creo que es mucho más llamativo de ver.



P. Del Valencia, donde llegó a ser la portera menos goleada en la temporada 2016-2017, al PSG, ¿ha sido un gran cambio?



R. Aquí (en Francia) es más rápido, más intenso, pero el fútbol español es un poco más lindo de ver jugar. Las dos Ligas están muy bien organizadas. La Liga española va en alza y puede ser una de las importantes en unos años.



P. En el PSG se alterna en la titularidad con la polaca Katarzyna Kiedrzynek. ¿Cómo lo lleva?



R. Tenemos una muy buena relación dentro y fuera de la cancha (...) Es un puesto tan específico, en que trabajas todo el tiempo juntas, que tienes que tener una buena relación.



P. ¿Cuál es la rival más temida a la que se ha enfrentado?



R. Alguna brasileña, porque siempre nos toca enfrentarnos a ellas en la Copa América, como Cristiane, Marta o Formiga.



P. Es curiosa su evolución. Comenzó como delantera.



R. Siempre supe jugar de portera. Aprendí a jugar así porque mi hermano me ponía en la portería, pero siempre me gustó también estar delante, hacer goles. En la selección sub-17 me hicieron probar más seriamente en la portería y me quedé definitivamente. Me encanta y ahora no lo cambiaría.



P. ¿Tiene proyectos en Chile?



R. Estoy con una escuela de fútbol femenino, dando la oportunidad a niñas que no tienen dónde practicar fútbol. Está en Santiago, pero la idea es poder llevarla a otras zonas de Chile.



P. Las marcas también han llamado a su puerta...



R. Tengo cinco marcas con contrato anual (entre ellas Adidas, Samsung y Movistar). Llevo diez años dedicada a esto, y mucho tiempo sin ganar nada, así que hay que empezar a ahorrar un poco para el futuro y para estudios más adelante.



Antonio Torres del Cerro