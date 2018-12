Así llega Boca Juniors a la final

Madrid, 8 dic (EFE).- Boca Juniors aspira a conseguir la séptima Copa Libertadores de su historia, logro que sería más especial si cabe por superar en la final de Madrid al River Plate. Así llegan a la cita los jugadores del conjunto 'xeneize'.

Esteban Andrada: Será el portero titular en el estadio Santiago Bernabéu tras superar una fractura de mandíbula que sufrió ante el Cruzeiro brasileño en el primer partido de cuartos de final del torneo. Después de varios meses ya está disponible y fue titular en el último encuentro previo a la final contra el Independiente.

Agustín Rossi: Pese a ser uno de los héroes en el duelo disputado en 'La Bombonera', durante el cual realizó paradas meritorias que permitieron a su equipo mantenerse a flote en momentos complicados, todo apunta a que el arquero no formará desde el arranque.

Lisandro Magallán: El defensa central, que ha sonado para varios equipos europeos, no pudo completar el duelo contra el Independiente de Avellaneda tras ser expulsado por una doble cartulina amarilla. Eso no le impedirá estar en Madrid junto al resto de sus compañeros.

Carlos Izquierdoz: El zaguero fue protagonista involuntario en el primer envite de la final de la Copa Libertadores tras anotarse en propia puerta el tanto que supuso el empate a dos definitivo. Ahora buscará desquitarse volviendo a Buenos Aires con el entorchado.

Leonardo Jara: El lateral derecho ha formado de salida en doce encuentros de la presente edición de la Copa Libertadores, completando diez de ellos. De esta manera solo se perdió, por un problema en el aductor, la vuelta de la eliminatoria que midió a los suyos contra el Cruzeiro.

Julio Buffarini: En la previa una de las principales dudas es saber si Guillermo Barrios Schelotto apostará por él en el costado diestro de la retaguardia o si contará para esa labor con Leonardo Jara. Cada vez cobra más fuerza la primera opción.

Lucas Olaza: El lateral izquierdo uruguayo, que llegó al Boca Juniors hace solo unos meses procedente del Talleres de Córdoba, se ha afianzado en su puesto completando todos los minutos de los últimos cinco partidos del torneo continental.

Fernando Gago: El centrocampista volverá a jugar en el Santiago Bernabéu, la que fue su casa desde enero del año 2007 hasta junio del 2011. De nuevo en el club que le permitió dar el salto al profesionalismo, no está contando con demasiada continuidad.

Pablo Pérez: El capitán del equipo acabó herido en un ojo como consecuencia de los incidentes violentos previos al duelo del Monumental que no llegó a jugarse. Su aportación en el camino hacia este choque ha sido muy importante, siendo titular en una docena de enfrentamientos.

Nahitan Nández: El uruguayo ha jugado todos los minutos en los cuartos, en las semifinales y en el partido de la final disputado en 'La Bombonera'. Aquella fue su última participación hasta la fecha, pues no se vistió de corto ni contra el Patronato ni contra el Independiente.

Wilmar Barrios: Al igual que sucede con Nández, y pese a que ambos son piezas relevantes en la medular, el internacional colombiano no sabe lo que es competir desde que participara en el partido ante el River Plate. Lo ha jugado todo en la Libertadores desde que concluyó la fase de grupos.

Edwin Cardona: El colombiano viene de marcar el gol que le dio la victoria al Boca Juniors contra el Independiente de Avellaneda tras culminar una buena jugada individual. También en la Copa Libertadores ha visto puerta, ante el Alianza Lima y el Libertad.

Sebastián Villa: Tres son los partidos consecutivos de la Copa Libertadores en los que ha servido una asistencia. Dos de ellas llegaron a balón parado, lo que demuestra su gran importancia de cara a sacar provecho de la pizarra.

Cristian Pavón: Fue el único jugador del Boca Juniors que estuvo convocado para el Mundial de Rusia y muchos reclamaron más minutos para él en esa cita dadas sus actuaciones cuando tuvo oportunidades. En su club también resulta capital, siendo el único que estuvo presente en los trece partidos. En el último de ellos, ante el River Plate, salió lesionado a los veintisiete minutos. Pese a que recientemente ha vuelto a los entrenamientos, su presencia es duda.

Ramón Ábila: Apodado 'Wanchope' en honor al mítico delantero costarricense Paulo Wanchope, se trata del máximo goleador del equipo en la competición gracias a sus cinco dianas. La última la hizo en el primer duelo contra el River Plate y permitió a los suyos ponerse 1-0 arriba. Desde entonces no ha vuelto a pisar el césped por molestias musculares, aunque ya trabaja con normalidad.

Mauro Zárate: Delantero con experiencia en Italia o en Inglaterra, se encuentra ante una oportunidad de oro para añadir a su palmarés una Copa Libertadores. Vio portería en los dos duelos de octavos ante el Libertad y en la ida de cuartos contra el Cruzeiro pero desde entonces no ha vuelto a anotar en la cita sudamericana.

Darío Benedetto: Recuperado de una rotura de ligamentos que le tuvo meses apartado del fútbol, el ariete retornó con su olfato intacto y eso lo ha agradecido su equipo. Cuatro de los últimos seis tantos del Boca Juniors en la competición llevan su sello.

Carlos Tévez: Cuando el 'apache' decidió abandonar el fútbol chino para volver al Boca Juniors, en una decisión que muchos no entendieron, lo hizo pensando en poder vivir momentos como este. A sus treinta y cuatro años ha asumido que no puede ser tan protagonista como antaño pero eso no quita que ansíe alzarse con un trofeo que ya conquistó en el 2003.