Kingsley Coman: "No aceptaré una tercera operación".

La joven promesa de 22 años Kingsley Coman, actualmente en el Bayern Munich, ha estado castigado por las lesiones. Durante una entrevista para TF1 aseguró que, en caso de volver a lesionarse de gravedad en el tobillo, abandonaría su carrera futbolística pese a su juventud. Así lo ha comentado: "Espero no tener que revivir lo que he pasado, ya es suficiente. No aceptaré una tercera operación, significaría que mi pie no está hecho para este nivel".

Coman, que se ha hecho con seis ligas de seis disputadas en la máxima categoría (PSG, Juventus, Bayern), se ha perdido momentos muy importantes debido a las lesiones, el que más, su presencia en el Mundial. El 26 de febrero se lesionó y estuvo 77 días sin poder hacer lo que más disfruta: jugar al fútbol. Por ello, no pudo participar en el Mundial de Rusia. Con Deschamps, ya fue titular en la Eurocopa de 2016.

Estas lesiones no le han permitido brillar todo lo que debería. Ya en la temporada 2016/2017 tuvo que permanecer tres meses fuera del terreno de juego y en la 2017/2018 tan solo pudo disputar un total de 21 partidos. El futbolista se ha planteado su retirada prematura sin miedo al anonimato: "Llevaría otra vida, otra vida anónima".