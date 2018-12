Cerezo considera que su comentario no debe ser interpretado como machista

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, expresó que no entiende que sea tachado de machista por su respuesta a una periodista a la que contestó en un tono distendido que de dinero no hablaba y menos con una mujer.

"No quiero volver a hablar de esto; a buen entendedor pocas palabras bastan. Es una tontería que estéis continuamente preguntando por esto cuando sabéis que no es nada. Así que a otra cosa, mariposa", dijo en la entrega de los Premios al Atruismo 2018 por parte de la Fundación José Ramón de la Morena.

En la misma línea, apuntó: "Estoy convencido de que lo que he dicho es correcto y legal", dijo.

Preguntado por las declaraciones de Ángel Torres, presidente del Getafe, en las que este afirmaba que le consta que quieren que bajen de categoría dos conjuntos madrileños, manifestó: "La verdad es que no lo sé pero de todas las maneras me imagino que si lo dice tendrá algún motivo que podrá justificar lo que está diciendo".

Cerezo no cree que haya una persecución a los equipos de esa comunidad: "Yo creo que no. Hay que tener en cuenta que Madrid es una gran ciudad y que haya siete equipos entre Primera y Segunda es importante para Madrid. Es porque Madrid lo merece, se lo ha ganado deportivamente hablando. Es un problema que no entiendo por qué se ha planteado pero me imagino que cuando lo plantea será porque hay algo".

Además no quiso mostrar sus preferencias de cara al rival que le podría tocar en la próxima ronda de la Liga de Campeones a su equipo: "Como no puedo evitar a ninguno el que nos toque será bienvenido e intentaremos ganarle. Si eliges a uno y te gana, has elegido mal. Si eliges a uno y ganas, has elegido bien".

"Confío en el equipo hasta el final, totalmente. Es el mejor equipo que hay ahora mismo no en Europa sino en el mundo. Hay un poquito de presión por jugar la final en el Wanda Metropolitano pero los jugadores lo saben, el entrenador lo sabe, los aficionados lo saben y todos lo que tenemos que hacer es luchar para que ese efecto de que todos lo sabemos se produzca. ¿Ganar la primera Liga de Campeones en el Wanda Metropolitano? Cosas más difíciles ha habido", señaló.