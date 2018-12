Cerezo: "Me ha ofendido y causado frustración oír barbaridades sobre mí"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró hoy que le ha "ofendido y causado mucha frustración" oír "auténticas barbaridades" sobre él, tras el comentario el día del partido contra el Brujas, cuando dijo a una reportera, al ser preguntado por la renovación de Diego Godín: "Nunca hablo de dinero porque es de mala educación, y menos con una mujer".

"Me ha ofendido y me ha causado mucha frustración oír auténticas barbaridades sobre mí. Cualquiera que me conozca sabe que no quería ser ofensivo ni contra Cristina (la reportera que hizo la pregunta) ni contra ninguna mujer", manifestó Cerezo antes de la comida navideña que el Atlético ofrece a los medios de comunicación.

El presidente del Atlético, que es también productor de cine, recalcó que ha trabajado con "actores, actrices, jugadores y jugadoras" y todas esas relaciones han estado "basadas en el respeto y unas relaciones personales y profesionales claras".

"No tengo prejuicios y puedo hablar en el mismo tono a un hombre y a una mujer, sin pensar más allá ni darle más importancia a una broma dirigida a un compañero o a una compañera", añadió.

Cerezo mencionó esta polémica durante el discurso que habitualmente dirige a los medios antes de la comida navideña, y en el que suele valorar los méritos deportivos del equipo durante el año, sobre lo cual dijo que iba a "romper la tradición" por una vez para hablar de este asunto.

"Sabéis que siempre que puedo os atiendo en forma cercana, siempre me decís que es algo que agradecéis y que es cada vez menos frecuente. Lo hago encantado y con ánimo de ayudaros en nuestro trabajo, y es verdad que muchas veces ni vuestras preguntas ni mis respuestas son ortodoxas, ni yo ni nosotros nos aburrimos y buscamos la sonrisa el uno en el otro. Lo que ocurre es que a veces se puede sacar una frase de contexto", relató Cerezo.