El calvario que no deja dormir a Jackson Martínez

Jackson Martínez ha contado en primera persona, en una entrevista exclusiva concedida a Record, el suplicio que le acompaña desde hace años. En 2015, mientras disputaba un partido con la selección de colombia, sufrió una lesión en el tobillo que le obligó a pasar por quirófano en los dos años posteriores.

"Lo más fácil sería dejarlo. Es una lucha diaria. Este calvario no me deja dormir. Cada entrenamiento, cada vez que me meto en la cama para dormir... Casi todas las noches, alrededor de las 3 o las 4 de la madrugada como si fuera un reloj, me despierto debido a las molestias en el pie. Después de unos minutos se pasa y me vuelvo a dormir", confiesa el colombiano.

Esta lesión supuso un punto de inflexión en la vida del futbolista, ya que pasó de ser un gran goleador y un jugador muy estimado por equipos de la talla del Atlético de Madrid o el Porto, a tener que dejar de lado el deporte durante algún tiempo. Ahora, tras casi dos años sin jugar, el atacante fichó por el Portimonense el pasado mes de septiembre, donde lleva 4 goles en 10 encuentros.

No obstante, aunque parezca que el delantero ha retomado su carrera con la misma normalidad de antes de pasar por la terrible lesión, esto no es así. "Entrenarme tampoco es fácil, no puedo hacerlo dos o tres días seguidos. Me gustaría trabajar con normalidad todos los días pero los médicos y el fisioterapeuta me dijeron que eso era imposible. Sigo un programa específico", reconoció Martínez.