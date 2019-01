Simeone: "Las necesidades del club siempre están por delante"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó hoy que "siempre las necesidades del club están por delante", sobre la posible venta de algún jugador, destacó el "buen fútbol" del Levante y valoró que, a punto de cerrar la primera vuelta, es momento "de no pensar tanto y sí apretar".



"Siempre estamos de la mano con el club en todo lo que suceda. Siempre el club me comenta las necesidades y nosotros le comentamos la parte deportiva que necesitamos para seguir creciendo. Todo este camino que hemos recorrido hasta hoy nos ha llevado juntos y seguiremos de la misma manera, pensando en común, pero siempre atendiendo ante todo a las necesidades del club, porque el club siempre está por arriba de todos nosotros", expuso el técnico.



En ese sentido, apuntó que las decisiones de la entidad están por encima de las suyas: "Es normal. El club está sobre todos nosotros y, evidentemente, a mejora del club mejora de la parte deportiva y de los equipos. Hasta hoy, desde que hemos llegado, hemos ido de la mano de la mejor manera pensando en lo que conviene al club y consecuentemente potencia al equipo".



"Y el trabajo ha sido maravilloso. Hemos crecido con los futbolistas que han llegado y con los que no se han ido, pero siempre las necesidades del club están por delante", insistió Simeone, que no piensa en si puede salir o llegar algún jugador en el mes de enero, sino en "trabajar en consecuencia de los chicos que están acá" y "pensar en el partido importante" contra el Levante.



Del conjunto valenciano, que ha ganado uno de sus últimos ocho encuentros de esta Liga, repasó el "muy buen partido" del pasado jueves contra el Barcelona en la Copa del Rey, "el buen fútbol" que viene haciendo y que tiene "mucha velocidad ofensivamente".



"Tienen buenas transiciones en ataque, son muy rápidos, Morales es su referencia por donde caiga, tiene buen juego en el medio con Bardhi y Campaña, tiene a partir de la recuperación buen juego, por la derecha ataca muy bien con Jason, tiene un perfil de equipo que trabaja y se agrupa muy bien para defender y después tratan de aprovechar sus salidas con el sistema que tiene para explotar las características de sus futbolistas", agregó sobre su adversario.



"El entrenador (Paco López) desde que ha llegado ha dado con la tecla en todo lo que ha manejado y está haciendo una temporada desde que le ha tocado entrar en el Levante para felicitar", resaltó además Simeone, cuyo equipo es segundo en la tabla al borde del cierre de la primera vuelta, a cinco puntos del líder, el Barcelona.



"No hago juicios a mitad de temporada. Es el momento que no hay que pensar tanto y sí apretar, porque la Liga está apretada en todos los sectores. El Rayo ha crecido muchísimo y empieza a empujar detrás, el Sevilla está fuerte, el Barcelona empezó a tomar el ritmo normal que siempre ha tenido...", repasó.



El estadio Wanda Metropolitano se llenará este domingo para el encuentro con el Levante. "Estamos acostumbrados a estas situaciones. No me sorprenden absolutamente. El Calderón siempre se ha vestido maravillosamente bien en el 80 por ciento de las ocasiones y el Metropolitano nos viene acompañando de la misma manera. No me sorprende que la gente del Atlético vuelva a llenar los estadios, porque lo ha hecho siempre en toda su historia", dijo.