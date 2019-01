El Atlético, a ganar en Huesca para olvidar la Copa

El Atlético de Madrid, recién eliminado de la Copa del Rey por el Girona, que le empató el miércoles 3-3 en el Wanda Metropolitano, visita El Alcoraz de Huesca (18.30 horas) con la intención de olvidar el tropiezo copero y seguir persiguiendo al líder, un Barcelona que le saca cinco puntos.

La primera visita del conjunto rojiblanco a Huesca viene inevitablemente marcada por la eliminación en la Copa a manos de un Girona al que el Atlético no ha sido capaz de ganar en cinco partidos y que ha provocado la primera eliminación en esta instancia de Copa en la etapa del entrenador argentino Diego Simeone. Una decepción marcada por la "contundencia" del conjunto gerundense, según dijo Simeone tras el partido, que remontó el 1-0 inicial del Atlético y logró un tanto en los últimos minutos que invalidaba el 3-2 logrado por el conjunto colchonero, que nunca antes había encajado tres goles en el Metropolitano.

El duelo ante el Girona dejó otras heridas en forma de lesiones, la de Víctor Machín 'Vitolo' antes del partido y la de Saúl Ñíguez durante el encuentro, que se unen a las de Diego Costa, el brasileño Filipe Luis y el montenegrino Stefan Savic. A ellos se unieron este viernes el delantero croata Nikola Kalinic, por una faringoamigdalitis, y el extremo portugués Gelson Martins, por unas molestias musculares. Dos jugadores cuyo futuro podría estar lejos del conjunto rojiblanco, en caso de que se produjera una hipotética llegada, muy complicada, del delantero Álvaro Morata, del Chelsea inglés.

Con el objetivo de hacer que la eliminación, que les "duele" les dé "fuerzas" para lo que viene, según Simeone, y con solo 13 futbolistas del primer plantel, la alineación rojiblanca parece fácil de anticipar con solo una duda: quién ocupará el lateral derecho, entre el colombiano Santiago Arias y Juanfran Torres. El resto de puestos serán para los jugadores que están disponibles. Por delante del portero esloveno Jan Oblak, que volverá a la titularidad tras ser suplente en la Copa, los uruguayos Diego Godín y José María Giménez, y el francés Lucas Hernández completarán la defensa. En el centro del campo, Rodrigo Hernández y el ghanés Thomas Partey, con Koke Resurrección y el francés Thomas Lemar en las bandas; y la delantera para el francés Antoine Griezmann y el argentino Ángel Correa.

La racha de Griezmann es, a día de hoy, lo más estable a lo que se puede agarrar el Atlético. Ocho goles en siete partidos consecutivos alumbran al francés, en su mejor racha de la temporada y una de las mejores desde que viste de rojiblanco, imprescindible para seguir la pista liguera al Barcelona.

Por su parte, el Huesca quiere revertir la delicada situación que tiene en la clasificación, hundido en la última posición y a diez puntos de la salvación, e intentará darle la vuelta en la segunda vuelta para poder lograr la permanencia, algo que pasa por hacerse fuerte en su propio campo. El objetivo de los oscenses es no encajar goles, algo que no han podido conseguir en los partidos disputados hasta ahora, tanto fuera como en casa, y también ser más eficaces de cara al gol porque es un equipo que dispara mucho a puerta pero con escasa efectividad.

La salida de varios jugadores y la llegada de dos refuerzos en el mercado invernal propiciará que el equipo se renueve parcialmente y pueda ofrecer otra cara y, sobre todo, se espera que pueda conseguir una mayor eficacia de cara a conseguir goles. De momento se han marchado el turco Serdar Gürler y Lluis Sastre y han llegado el venezolano Yangel Herrera y Enric Gallego, que se espera que le den otra imagen al equipo y que mañana podrían debutar ante el Atlético, aunque en el caso del sudamericano el club está a la espera de que llegue su pase internacional. Si no es así, podrían tener opción Damián Musto o Juan Aguilera en su puesto.

El técnico del Huesca, Francisco Rodríguez, introducirá cambios en el once inicial con la vuelta del defensa central Xabi Etxeita tras cumplir un partido de sanción. En la portería seguirá una semana más Santamaría y en la línea defensiva solo se prevé el regreso al centro de la misma de Xabi Etxeita donde formará con Pablo Insua, no variando los laterales que ocuparán Jorge Miramón y Carlos Akapo. En la línea medular, a la espera de lo que ocurra con Yangel Herrera, formarán de inicio Moi Gómez, Cristian Rivera y Ferreiro, ya que Gonzalo Melero no ha podido entrenarse con normalidad por molestias físicas. Como jugadores más adelantados todo hace indicar que estarán el "Cucho" Hernández y el refuerzo Enric Gallego.

- Alineaciones probables:

Huesca: Santamaría; Miramón, Insua, Etxeita, Akapo; Rivera, Moi Gómez, Aguilera o Musto, Ferreiro; Cucho Hernández, y Enric Gallego.

Atlético de Madrid: Oblak; Arias o Juanfran, Giménez, Godín, Lucas; Koke, Thomas, Rodrigo, Lemar; Correa y Griezmann

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 17.30 GMT

-------------------------------------------------------------

Clasificación: Huesca (20º, 11 puntos), Atlético de Madrid (2º, 38 puntos).

La clave: La recuperación del Atlético tras el batacazo de la eliminación en la Copa del Rey frente a la necesidad de puntos del Huesca.

El dato: Griezmann acumula siete partidos consecutivos marcando y ocho goles, mientras que el Huesca solo ha ganado un partido en casa.

La frase:

- Francisco: "Contra el Atlético tendremos que sacar nuestra mejor versión".

- Simeone: "El Huesca ha crecido muchísimo a nivel competitivo con el cambio de entrenador".

El entorno: La afición oscense, que prácticamente volverá a llenar El Alcoraz, cree en el milagro de la salvación pero esta pasa por no ceder más puntos en casa.