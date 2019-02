De la ocasión a la presión

Majadahonda (Madrid), 4 feb (EFE).- El Atlético de Madrid asume la ocasión perdida contra el Betis, mientras dispara su presión para el derbi contra el Real Madrid, acechado ya a sólo dos puntos por el conjunto blanco y exigido a la vez por la distancia de seis sobre el liderato del Barcelona, su mayor desventaja desde la cuarta jornada.



Quizá sólo fue una cuestión de detalles, un penalti ingenuo por una mano de Filipe Luis que desniveló el duelo en el Villamarín, pero su efecto, sea cual sea la perspectiva, es irrefutable: el Atlético está más lejos del líder, que se había dejado dos puntos un día antes, y tiene mucho más cerca al tercero, su rival el sábado.



Segundo sin alteración en las últimas seis jornadas, sus seis puntos respecto al liderato representan una distancia desconocida en las últimas 19 citas del campeonato para el Atlético, que no ha sido capaz de reducirle ni un solo punto al Barcelona -es más, su desventaja ha aumentado- desde el 1-1 contra él en el Metropolitano.



Entonces estaba a un punto, hoy está a seis, a pesar de que había ganado seis de sus últimos ocho encuentros hasta la visita al Betis, que reincide en un aspecto que aún no ha dominado el Atlético en este curso: sus salidas lejos del Wanda Metropolitano, resumidas en esta Liga con sólo 15 de los 33 puntos que ha disputado fuera.



De sus once encuentros a domicilio, ha ganado nada más tres. Uno al Getafe (0-2), uno al Valladolid (2-3) y uno al Huesca (0-3). Ha empatado seis (1-1 con el Valencia, con el Villarreal, con el Leganés, con el Girona y con el Sevilla y 0-0 con el Real Madrid). Y ha perdido dos: 2-0 con el Celta en Balaídos y el 1-0 con el Betis.



No ha logrado remontar ni un sólo marcador adverso a domicilio para sumar la victoria en toda esta temporada de la Liga. Cuando su adversario se adelantó en el marcador, como mucho empató. Le ocurrió contra el Celta, el Betis, el Girona y el Sevilla. A la vez, en su comparación con el líder, el Barcelona, el Atlético ha sumado ocho puntos menos como visitante que él... Y con un partido más jugado.



En casa, todo es distinto. Es el mejor local de la Liga, el único que aún no ha perdido en su estadio, ya cumplidas las 22 jornadas, y ha logrado 29 puntos, casi el doble de los que ha conseguido como visitante en el mismo número de partidos, once. En su campo ha marcado 19 goles por trece fuera, pero sobre todo ha recibido cuatro por los diez que ya ha concedido en sus once salidas de este curso. También contrastan sus porterías a cero: ocho en casa y tres fuera.



Por ahí, ha perdido el ritmo del líder el Atlético, que también cerró este domingo una larguísima racha de partidos oficiales sin perder, 19, desde el 4-0 contra el Dortmund en la Liga de Campeones del pasado 24 de octubre, y de jornadas de LaLiga Santander sin derrota, 18, desde el 2-0 en Balaídos del pasado 1 de septiembre.



Y a la vista, el derbi contra el Real Madrid en el Metropolitano, con la carga de presión que ha generado su propio tropiezo contra el Betis, porque siente una amenaza doble en ese duelo. La principal, la persecución del liderato. Necesita ganar sí o sí. La secundaria es la defensa de la segunda plaza, ante el acecho del equipo blanco.



Desde este lunes, en su vuelta a los entrenamientos, ya mira hacia ese encuentro esencial, a la espera de recuperar aún más efectivos.



Ya restablecidos de sus lesiones Víctor Machín, 'Vitolo', y Filipe Luis, que reaparecieron desde el banquillo en Sevilla, los siguientes, ya esta semana, serán Saúl Ñíguez, Koke Resurrección y Diego Godín; los tres previsiblemente a disposición para el derbi e incluso directos al once titular de Diego Simeone para ese choque.



Diego Costa, a la vez, ya está en la parte final de su puesta a punto de la operación en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. Según las previsiones iniciales, estará listo para mediados de febrero, las mismas fechas que se prevén para la vuelta de Stefan Savic y para vaciar una 'enfermería' ocupada desde el mes de agosto.



Iñaki Dufour