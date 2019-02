El Juventus recibe al Frosinone antes de visitar al Atlético Madrid

El líder Juventus recibirá el viernes al modesto Frosinone en la 24º jornada de la Serie A italiana (Primera División), en su último compromiso previo a la visita al Atlético Madrid del próximo miércoles en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. A la espera de reanudar su sueño europeo, el equipo del técnico Massimiliano Allegri, primer clasificado con once puntos de ventaja sobre el Nápoles, segundo, sale como absoluto favorito contra el Frosinone, penúltimo de la tabla.



Sigue invicto la Juventus en Italia, con 20 victorias y tres empates en 23 jornadas, y recuperó esta semana a sus zagueros Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini, que volvieron a trabajar con el grupo tras unas lesiones padecidas a finales de enero, a tiempo para el tramo decisivo de esta temporada.



Allegri puede contar con toda su plantilla, salvo el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que no volverá antes de marzo, aunque debería realizar algunas rotaciones para el choque con el Frosinone, con la mirada puesta en la visita al Metropolitano. Uno de ellos podría ser el francés Blaise Matuidi, mientras que el portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Paulo Dybala y Bonucci apuntan al once titular, según informó este jueves Allegri en rueda de prensa.





Es a priori un duelo accesible para los turineses, aunque el Frosinone sumó dos victorias consecutivas fuera de casa y está luchando para una salvación que hasta hace tres semanas parecía fuera de su alcance. La Juventus marcha lanzado hacia la conquista de su octavo título liguero y cuenta con once puntos de ventaja sobre un Nápoles que es segundo y que se verá las caras con el Torino, Los napolitanos están en un limbo, lejos de la primera plaza, pero también de la tercera, al sumar nueve puntos más que el Inter.



En el cuadro milanés se desató una tormenta, con el club que, ante las polémicas generadas por la posible renovación de contrato del argentino Mauro Icardi, decidió quitar el brazalete de capitán al rosarino. Icardi, cuyo contrato expira en 2021, fue castigado y su capitanía pasó al meta esloveno Samir Handanovic, una decisión que según aseguró el técnico Luciano Spalletti, fue tomada "únicamente para el bien del equipo". El delantero, tras enterarse de la decisión, decidió rechazar la convocatoria para el partido de este jueves contra el Rapid Viena en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa. Eso sí, fue el primero en llegar al centro deportivo del club en Appiano Gentile (Milán) esta mañana.



El cuadro milanés recibirá al Sampdoria en San Siro en la Serie A y, pendientes de saber si estará Icardi, tratará de defender su tercera posición de la presión de Milan, Lazio, Roma y Atalanta. De hecho la pelea por una plaza en la próxima Liga de Campeones es de máximo equilibrio en Italia. El Milan, cuarto, tiene 39 puntos, solo uno más que Lazio, Roma y Atalanta.



Y la 24º jornada regalará un choque directo de fuego entre el Atalanta y el Milan, programado para el sábado a las 20.30 (19.30 GMT) en Bérgamo (norte). Por su parte, el Lazio visitará al Génova mientras que el Roma recibirá al Bolonia.



Programa de la 24a jornada:



Viernes 15 febrero:



20.30 Juventus-Frosinone



Sábado 16 febrero:



18.00 Cagliari-Parma



20.30 Atalanta-Milan



Domingo 17 febrero:



12.30 Spal-Fiorentina



15.00 Empoli-Sassuolo



15.00 Génova-Lazio



15.00 Udinese-Chievo



18.00 Inter-Sampdoria



20.30 Nápoles-Torno



Lunes 18 febrero:



20.30 Roma-Bolonia



Horas CET (-1 GMT).