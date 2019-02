Atlético y Rayo empatan sin goles al descanso

Madrid, 16 feb (EFE).- El Atlético de Madrid empata sin goles contra el Rayo al término del primer tiempo de su partido en el estadio de Vallecas, con más ocasiones y más claras para el conjunto local, las dos en las botas de Adrian Embarba y las dos paradas por Jan Oblak, y sin apenas acercamientos del bloque de Diego Simeone.



El primer tiempo ha sido equilibrado por fases. La primera le correspondió al Atlético, que comenzó con dos remates de cabeza, uno de Saúl Ñiguez que se marchó alto y otro de Álvaro Morata que atrapó sin dificultades el portero Stole Dimitrievski, y la segunda al Rayo, con las dos citadas oportunidades frustradas por Jan Oblak.



No ha habido ni una sola ocasión clara del Atlético, más allá de un centro de Filipe Luis que no tuvo finalización, en 45 minutos, en los que no ha encontrado la fórmula de abordar a la defensa del Rayo ni menos aún de encontrar algún remate salvo los dos citados testarazos, entre las imprecisiones y la falta de desborde ofensivo.



Ni Álvaro Morata ni Antoine Griezmann ni Víctor Machín, 'Vitolo', ni Ángel Correa, especialmente impreciso, han superado ni en una jugada individual ni en una combinación ni en una pared a la defensa del Rayo, con Dimitrievski casi sin ninguna exigencia en su marco en el primer tiempo, cerrado con un cabezazo fuera de Raúl de Tomás.