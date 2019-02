Aganzo: "Los jugadores tendremos que opinar y decidir sobre la Supercopa fuera de España"

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, ha asegurado que los jugadores tendrán que "opinar" y "decidir" sobre el nuevo formato de Supercopa de España previsto por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, fuera del país y estructurado en una 'Final Four', y ha recalcado que todos los estamentos del mundo del fútbol deben recuperar la "unión" para mejorar el deporte.

"Es una decisión que los futbolistas tenemos que tomar también, que decidir. Vamos a ver qué es lo pasa. No tiene nada que ver en el convenio colectivo, porque no altera los artículos a los que el presidente se refiere respecto a cuando el equipo juega en casa. Los jugadores somos los principales protagonistas de este deporte y tenemos que opinar", declaró ante los medios de comunicación tras asistir a los Desayunos Deportivos de Europa Press que este martes ha protagonizado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.

En este sentido, explicó que la propuesta de jugar la Supercopa fuera de España y con formato de 'Final Four' no se parece en nada a la decisión "unilateral" del presidente de LaLiga, Javier Tebas, de jugar un partido de la competición doméstica fuera de España, algo que finalmente no se produjo. "Los futbolistas luchamos por el bien del fútbol y la Federación igual, y LaLiga espero que también", manifestó. "Se están tomando decisiones que no son las mejores para el mundo del fútbol, como fue el caso de Miami, que fue una decisión unilateral de Javier Tebas. Esas decisiones tienen que quedarse al margen y creo que tenemos que ir todos unidos. Me quedo con el mensaje de unión del presidente", prosiguió.

Por otra parte, el presidente de AFE apeló a la "unidad" en el fútbol a la que hizo referencia Rubiales. "Ha recalcado la formación dentro del fútbol, y creo que el mensaje de unión es importante. Tanto la Federación, LaLiga, los sindicatos, el COE... tenemos que estar unidos para que este deporte vaya mejor", señaló. "No es un tema de Luis Rubiales o Tebas, es un tema de que el fútbol mejore, de que se llegue a un consenso. Necesitamos a todas entidades muy involucradas en este deporte", añadió.

Por último, Aganzo pidió que los jugadores ayuden al colectivo arbitral tras unas últimas semanas polémicas por el uso del VAR. "Los futbolistas somos un poco especiales. El VAR está implantado y ahora tenemos que intentar que funcione lo mejor posible. Los jugadores deben ayudar al máximo a nuestros compañeros los árbitros. Tenemos que estar unidos", concluyó.