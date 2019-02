Gayà asegura que el Valencia sabe cómo hacer daño al Betis

El lateral izquierdo del Valencia José Luis Gayà ha hecho un llamamiento a la afición para que les apoye al máximo en el encuentro de este jueves ante el Betis y recordó que los jugadores van a salir a darlo todo con la mente puesta en ganar el encuentro y alcanzar la final de la Copa del Rey.

Así lo indicó en declaraciones facilitadas por el club el futbolista de Pedreguer (Alicante), al que se le ha preparado una máscara especial para proteger la nariz, tras el golpe recibido este domingo en el encuentro de Liga ante el Leganés.

"El equipo está muy bien, con muchas ganas de que llegue el partido y muchísima ilusión por jugar una final", señaló antes del encuentro al que el conjunto valenciano llega tras haber empatado a dos en la ida en Sevilla. "El Betis es un gran equipo, pero el Valencia tiene sensaciones muy buenas. En general, defensivamente nos están generando muy poco y ofensivamente ahora estamos mejor, aunque en este partido el Betis va a tener la posesión en muchos momentos", continuó.

Para Gayà, aunque el Betis juega muy bien al fútbol y tiene una presión "muy buena" cuando pierde el balón, jugar en casa puede ser un factor clave a favor del Valencia.

"A nivel personal me encuentro muy bien. La llamada de la selección absoluta me dio confianza y pienso que aún tengo 23 años y mucho margen de mejora. He tenido la suerte de vivir sensaciones únicas como la remontada ante el Basilea", recordó Gayà.

"Cuando ve que el equipo se lo deja todo en el campo, la afición lo agradece. El día del Getafe remontamos al final y fue una alegría inmensa", continuó.

Finalmente recordó que siente "una alegría inmensa" por haber sido capitán del equipo en Butarque ante el Leganés. "Es un orgullo", destacó Gayà, quien resaltó el compromiso y el sacrificio de todos.