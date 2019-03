Simeone insiste en un once sin Morata y Saúl frente al Leganés

Majadahonda (Madrid), 7 mar (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este jueves en un once con rotaciones ante el Leganés, sin Álvaro Morata ni Saúl Ñíguez ni Juanfran Torres ni Thomas Lemar, cuatro de los siete cambios que hará respecto al último duelo en Anoeta y ante el inminente choque con el Juventus.

La cercanía del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el conjunto italiano, en el que el equipo rojiblanco defiende una renta de 2-0 del encuentro de ida, marca la configuración de la alineación que planea el técnico argentino en el compromiso de este sábado ante el Leganés en el Wanda Metropolitano.

Según las pruebas, el once para ese partido estará formado por Jan Oblak, en la portería; Santiago Arias, Stefan Savic, José María Giménez y Andrés Solano, en la defensa; Ángel Correa, Thomas Partey, Rodrigo Hernández y Víctor Machín, 'Vitolo', en el centro del campo; y Antoine Griezmann y Nikola Kalinic, en la delantera, pendiente de si Diego Costa, que se entrenó al margen, está listo para el choque.

En total, Simeone incluirá siete cambios respecto al equipo que se impuso 0-2 en San Sebastián; dos por las bajas por sanción tanto de Diego Godín, por cinco tarjetas, como Koke Resurrección, expulsado ante la Real. Además, Diego Costa, Lucas Hernández y Filipe Luis, de los que sólo el primero tiene alguna opción de llegar al sábado, prosiguen con su recuperación de sus lesiones.

Eso es lo que ha ensayado en las pruebas de esta semana, tanto el miércoles como este jueves, cuando insistió en el mismo once, en el que habrá descanso de inicio para el delantero Álvaro Morata, el centrocampista Saúl Ñíguez, el extremo Thomas Lemar y el lateral Juanfran Torres; los cuatro previsibles titulares el próximo martes.

Sumados a las bajas de Godín, Koke y Filipe, siete hombres entrarán en el once titular contra el Leganés, entre ellos un futbolista del filial, el lateral izquierdo colombiano Andrés Solano, que suplirá la doble ausencia que asume el técnico en esa demarcación, por las lesiones de Lucas Hernández, que se ha perdido los últimos cuatro choques, y de Filipe, lesionado el domingo en Anoeta. En Turín, esa plaza, si no se recuperan, será para Juanfran.

Además de Solano, que debutaría con el primer equipo en partido oficial, Simeone devolverá al once inicial a Santiago Arias, por el lateral derecho; Stefan Savic, por el centro de la defensa junto a Giménez; Ángel Correa, por la banda derecha; Vítolo, por la izquierda; Thomas, en el medio centro; y Kalinic, en la delantera.

En el caso de Correa y Vitolo, por ejemplo, será su vuelta a la alineación titular tres partidos después; en el de Kalinic será su regreso al once después de seis encuentros, de los que el último se lo perdió por unas molestias lumbares y de los que los tres anteriores permaneció sin minutos en el banquillo de su equipo.

Aparte de esos siete futbolistas, cuatro hombres se mantendrán en el once respecto al choque con la Real Sociedad: el portero Jan Oblak, el defensa José María Giménez, el medio centro Rodrigo Hernández y el delantero Antoine Griezmann. Los cuatro también serán titulares el próximo martes en la Liga de Campeones con el Juventus.

En ese sentido, en el once de este sábado habrá seis cambios respecto al que propondrá tres días más tarde en Italia. Allí se prevé la titularidad del guardameta Jan Oblak y de los defensas Santiago Arias -dependiendo de si llegan o no a ese choque Lucas, que ya toca balón, o Filipe-, Giménez, Godín y Juanfran, bien como lateral izquierdo si no están listos ni Lucas ni Filipe o bien por la derecha si alguno de los dos completa a tiempo su recuperación.

En el centro del campo para Turín, con Thomas sancionado por ciclo de tres tarjetas amarillas, al igual que Diego Costa, jugarían Koke Resurrección, Rodrigo Hernández, Saúl Ñíguez y Thomas Lemar, con la alternativa de Giménez para una posición de medio centro, mientras que en ataque formará con Griezmann y Álvaro Morata.