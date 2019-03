Cristiano Ronaldo: "No echo de menos España"

Con la mente en la eliminatoria ante el Atlético de Madrid, Cristiano Ronaldo ha hablado para DAZN y ha mostrado sus sensaciones de cara al partido, ha comentado su vida en Italia y su pasado en el Real Madrid.



El portugués es "feliz" en Italia y se muestra "adaptado" a la Liga italiana, por ello "no echa de menos ni España ni Portugal". "Las cosas son como son. Obviamente dejé muchos amigos, deje un gran club. Dejé un club que me dio mucho cariño, personas, amigos... Pero no echo de menos el país en sí, porque tengo lo mismo aquí. No ha sido difícil para mí", dejó claro Cristiano tras su paso por la capital madrileña.



Respecto al encuentro de esta noche frente al Atlético de Madrid en octavos de final de Champions League y pese al mal resultado del partido de ida (2-0), Cristiano confía en la Juve: "Como he dicho va a ser un partido difícil. El Atlético es un equipo que en los últimos cuatro años ha jugados dos finales de Champions. Es un equipo candidato a ganar la Champions, sabemos que será difícil pero, si la Juventus juega bien, conseguiremos pasar".



Cristiano califica a la Calcio como "la más difícil para los delanteros" y "no esperaba que la Liga italia tuviera esta calidad". El delantero es feliz en Italia con su familia, "todo es positivo".