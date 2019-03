Moisés Hurtado: "Luis Suárez debería de estar sancionado de por vida por engañar con VAR y sin VAR"

El Barcelona lograba imponerse por 5-1 en su partido de vuelta contra el Olimpique de Lyon. El gol que adelantaba en el marcador a los de Valverde lo anotaría Leo Messi, en el minuto 17, después de un penalti provocado sobre Luis Suárez por Denayer. Szymon Marciniak, árbitro polaco del encuentro, no dudo en señalar la pena máxima que sería confirmada por el VAR.



Moisés Hurtado, ex jugador del Espanyol y actual entrenador del Juvenil A del equipo perico, aprovechó esta polémica para pronunciarse en Twitter contra el delantero culé, declarando "Ahí está Luis Suárez... un jugador que debería de estar sancionado de por vida por tratar de engañar -y conseguirlo con VAR y sin VAR- siempre al árbitro, dando media clasificación a su equipo. ¡¡¡Y ningún defensa lo pone en la tercera graderia!!!"



El delantero uruguayo del Barcelona alimentaba la polémica con sus declaraciones tras el encuentro: "Piso yo a Denayer pero me desestabiliza, pueden pitar penalti o no".





