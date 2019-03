El argentino Marioni dice que el duelo de Pumas ante Chivas es un Clásico

México, 24 mar (EFE).- El argentino Bruno Marioni, técnico de los Pumas del fútbol mexicano, aseguró hoy que el duelo de su equipo el domingo ante las Chivas de Guadalajara es un clásico porque el resultado dejará una marca positiva o negativa en el equipo.

"Tiene que ser un partido especial, los clásicos son diferentes; ganarlo o perderlo marca muchas cosas que se irán presentando en el futuro, así que sin duda es algo distinto lo que tenemos en puerta", señaló el estratega.

Los Pumas, decimocuartos de la clasificación, recibirán el domingo al Guadalajara, undécimo, en uno de los partidos más esperados de la duodécima jornada del torneo Clausura 2019.

Marioni, quien anotó 79 goles en el fútbol mexicano entre el 2004 y el 2010, afirmó que encontrarse con José Saturnino Cardozo, será particular, pues ambos jugaron la misma posición de delanteros, y se ganaron un respeto en la liga.

"Es bueno enfrentarnos como entrenadores. Ha pasado el tiempo; antes éramos depredadores en el área y ahora los dos tenemos ganas de ganar el partido desde el banquillo. Él es un histórico goleador de México, tiene más de 200 tantos en su cuenta personal y es una persona que respeto mucho", comento.

Esta semana será decisiva en ambas instituciones. Pumas tiene que apretar el acelerador para entrar a la liguilla, fase de los ocho mejores equipos, mientras en Chivas, Cardozo expone su trabajo ante una seguidilla de malos resultados.

"Trabajaremos de la misma forma que desde el inicio de mi gestión, no hay otra manera; esforzarnos a diario para mejorar y para que las cosas funcionen es nuestra meta. Estos días de fecha FIFA nos han servido para explorar lo que nuestros errores y tenemos optimismo para el fin de semana ante Chivas", explicó Marioni.

El estratega de Pumas volvió este domingo junto a sus jugadores a México procedentes de Dallas, donde ayer jugaron un amistoso ante Pachuca con empate sin goles. El argentino aprovechó para dar fogueo a juveniles y mejorar su estrategia.

"Me quedo satisfecho, fue un buen partido, me dio la posibilidad de ver jóvenes ante un rival con elementos de experiencia como Pachuca. Nos ayudó a no perder ritmo de competición, pero sobre todo trabajar algunos aspectos que no se habían trabado por falta de tiempo, ahora los hemos analizado y eso nos ha dado tranquilidad", concluyó.