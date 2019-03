¡No te creerás lo que pasó en el Libia-Sudáfrica!

Durante el encuentro que disputaron los combinados nacionales de Libia y Sudráfica de cara a la próxima Copa África de Naciones, tuvo lugar uno de esos momentos inverosímiles y surrealistas, a la vez que curiosos y gracios, que también forman parte de este espectáculo.

Sonaba el himno nacional de Sudáfrica cuando, de manera repentina, se comenzaron a escuchar notificaciones de mensajes. Y es que el himno sudafricano, estaba entrando a megafonía a través de un dispositivo móvil. Los problemas del directo.

Las caras de los juagdores de Sudáfrica durante el momento lo dicen todo. Una mezcla de desconcierto y vergüenza que, sin duda, se ha convertido en uno de los momentos virales del fin de semana.

#AFCON2019 #BafanaBafana Such disrespect...or simple Remix of our National Anthem?? pic.twitter.com/Dq2OqTqCZK