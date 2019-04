Brasil e Inglaterra para la puesta a punto de la selección española femenina

La selección absoluta femenina ya prepara los choques amistosos ante Brasil e Inglaterra. Las internacionales continuan de esta manera la preparación previa a la cita mundialista que se celebrará en Francia en el mes de junio. Desde el 1 de abril, las de Jorge Vilda se encuentran concentradas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para preparar ambos encuentros amistosos. El combinado nacional estará en Madrid hasta el miércoles 3 de abril, fecha en la que viajarán a Extremadura.

El miércoles se trasladarán hasta la localidad extremeña de Don Benito para enfrentarse a las brasileñas. El duelo tendrá lugar el próximo viernes a partir de las 18:30 horas en el Estadio Municipal Vicente Sanz de Don Benito y será retransmitido por TVE. España y Brasil solo se han enfrentado en dos ocasiones, las dos con derrota para las españolas. La primera corresponde a la Copa del Mundo 2015 que el conjunto español perdió por 0-1, y la segunda por 1-2 en un amistoso disputado en Fuenlabrada en 2017.

Don Benito nunca había sido escenario de un enfrentamiento entre selecciones absolutas. Por lo tanto, se vivirá un acontecimiento histórico. El jueves, a las 18:00 horas, se realizará un entrenamiento a puertas abiertas y, después del ejercicio, las futbolistas firmarán autógrafos.

Se han hecho varios cambios en la convocatoria de la absoluta femenina. Alba Redondo (Fundación Albacete), Nahikari García (Real Sociedad) y Lucía García (Athletic Club de Bilbao) causan baja y son sustituidas por Irene Guerrero (Real Betis), Esther González (Atlético de Madrid) y Bárbara Latorre (FC Barcelona). En la convocatoria de Brasil destacan nombres como el de Marta, premiada con el The Best en 2018, Andressa Alves (FC Barcelona) y Thaisa (Milan). No estará la jugadora colchonera Ludmila, que sufre una lesión.

El domingo 7 de abril, las selección viajará hasta Inglaterra. El martes 9 de abril se disputará el segundo partido internacional ante Inglaterra a las 19:00 horas en el Estadio The Energy Check County Ground de Swindon. Estas regresarán el 10 de abril a España para unirse a sus respectivos equipos y prerparar la jornada 27 de La Liga Iberdrola.

Así queda la convocatoria por equipos:

CLUB ATLÉTICO DE MADRID SAD: María Dolores Gallardo, Silvia Meseguer, Jennifer Hermoso, Amanda Sampedro, Ángela Sosa, Olga García y Esther González Rodríguez.

FC BARCELONA: Sandra Paños, Marta Torrejón, María Pilar León, Andrea Pereira, Leila Ouahabi, Alexia Putellas, María Victoria Losada, María F. Caldentey, Aitana Bonmatí y Bárbara Latorre.

REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL SAD: María Asunción Quiñones.

SEATTLE REIGN FC: Celia Jiménez.

PARIS SAINT GERMAIN FC: Irene Paredes

LEVANTE UD SAD: Ivana Andrés, Marta Corredera.

MONTPELLIER HSC: Virginia Torrecilla.

REAL BETIS BALOMPIÉ: Irene Guerrero Sanmartín.



La Ronda Élite de la sub-19

La selección femenina sub-19 se hospeda en Santiago de Compostela, donde disputará la Ronda Élite ante Serbia, Hungría y La República de Irlanda. Contra Serbia será el próximo miércoles 3 de abril, ante Hungría el sábado 6 y contra La República de Irlanda el martes 9. Todos los partidos se jugarán a las 18:30 horas. Esta fase clasificatoria servirá como preparación para el Campeonato de Europa que tendrá lugar este verano en Escocia.

Así queda la convocatoria por equipos:

ATHLETIC CLUB: Nerea Nevado Gómez y Oihana Hernández Zurbano.

CLUB ATLÉTICO DE MADRID SAD: Itziar Pinillos Moreno, Laia Aleixandri López y Rosa Otermín Abella.

FC BARCELONA: Laia Codina Panedas, Candela Andújar Jiménez y Clàudia Pina Medina.

UD COLLERENSE: Catalina Thomas Coll Lluch.

BOSTON BREAKERS: María Echezarreta Fernández.

DEPORTIVO ABANCA: Teresa Abelleira Dueñas.

RCD ESPANYOL DE BARCELONA SAD: Berta Pujadas Boix y Anna Torrodá Ricard.

LEVANTE UD SAD: Eva María Navarro García.

MADRID CFF: Silvia Rubio Ávila.

REAL BETIS BALOMPIÉ SAD: Rosa Márquez Baena.

REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL SAD: Nerea Eizaguirre Lasa y Carla Bautista Piqueras.

CDE RACING FÉMINAS: Athenea del Castillo Beivide.

SEVILLA FC SAD: Olga Carmona García.