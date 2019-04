El cara a cara más divertido entre Busquets y Rodri Hernández

El jugador del FC Barcelona, Sergio Busquets, y el futbolista del Atlético de Madrid, Rodri Hernández, se sinceran en el cara a cara de Fútbol Emotion. Desde el color de botas favorito hasta el lado preferido para lanzar un penalti. Así se someten a diez preguntas que permiten conocer lo menos conocido de ambos futbolistas.

El color favorito de botas para Busquets es el blanco. Para Rodri, el negro. Raro es el futbolista que no tiene una manía antes de salir a jugar. Sin embargo, Busquets asegura que no tiene ninguna: "No tengo ninguna manía, pero no me gusta pisar la linea cuando entro". Rodri Hernández asiente que siempre hace lo mismo: "Siempre sigo la misma rutina, desde ponerme las calzas hasta las botas, tampoco mucho más, me gusta hacer lo mismo en todos los partidos".

Tanto Rodri como Busquets creen que si no fueran centrocampistas jugarían de central. Busquets dijo que de pequeño era delantero, pero sus características son más para delantero. A Rodri le gustaría ser extremo delantero, pero este cree que se le daría bien jugar también de central.

A la pregunta del lado preferido al lanzar un penalti, Busquets no quiere desvelar cuál es su preferido: "Es un secreto, por si algún día tengo que lanzar uno". Por otro lado, Rodri confirmó que a él le gusta cruzado, aunque ya ha fallado muchos.

"Intento pensar antes de recibirlo, eso es señal de que lo tengo controlado. Cuando lo recibo busco la mejor solución", dijo Busquets al preguntarle en qué piensa cuando recibe el balón. El jugador del Atlético aseguró que el prefiere entregárselo a uno con su misma camiseta.

Figo y Vieira, estos han sido los ídolos de Busquets de pequeño. Para Rodri, Zidane. Si Busquets no hubiera sido futbolista, se hubiera dedicado a algo relacionado con el mundo del deporte. No obstante, Rodri aseguró que le gusta improvisar y se hubiera dedicado a algo no rutinario.

El ejercicio que menos le gusta al futbolista culé es aquel que no tiene balón, al igual que Rodri. Pero, el que más le gusta a Busquets es el rondo de inicio y los partidos cortos en los que se compite por equipo. Rodri prefiere las posiciones o los rondos.

Busquets tiene la intención de ser entrenador, pero Rodri cree que todavía tiene que adquirir muchos conceptos para saber transmitirlos y llegar a serlo. Por último, a la pregunta del sueño que le queda por cumplir, Busquets solo piensa en ganar más y Rodri en ganas algún título, como la Champions.